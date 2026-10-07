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Litvanska vojska će biti raspoređena da pomogne u čuvanju granice zemlje sa Kalinjingradskom oblašću Rusije, izjavio je danas litvanski ministar unutrašnjih poslova Martinas Katelinas.

"Zatražio sam od ministra odbrane Robertasa Kaunasa da rasporedi litvanske oružane snage kako bi pomogle graničarima u zaštiti granice sa Kalinjingradskom oblašću", rekao je ministar u objavi na Fejsbuku, prenosi LRT.

Naglasio je da je situacija na granici trenutno mirna i da je "raspoređivanje trupa preventivna mera".

Prema rečima Katelinasa, odluka o raspoređivanju vojske doneta je nakon incidenata na letonskoj granici, nakon procene ukupne bezbednosne situacije u regionu i izveštaja da bi Rusija mogla da objavi mobilizaciju.

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Kalinjingrad Foto: Profimedia

Letonske nacionalne oružane snage saopštile su da je ranije ove nedelje grupa od najmanje 20 migranata, u pratnji maskiranih i naoružanih osoba, pokušala da pređe letonsko-belorusku granicu.

Naoružane osobe su pretile vojnicima i aktivno podsticale i gurale grupu migranata ka Letoniji.

Nekoliko sati nakon incidenta, maskirane osobe ušle su na teritoriju Letonije, oštetile razvodnu tablu za električnu energiju i ukrale kamere za video nadzor.

Katelinas je ranije danas rekla da su takvi incidenti zabrinjavajući, ali da je Litvanija spremna da odgovori na njih.

Kalinjingradska oblast je ruska eksklava na obali jugoistočnog Baltika, između Poljske i Litvanije i nije kopnom povezana sa ostatkom Rusije.

Kurir.rs/LRT/Agencije

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