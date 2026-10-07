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Nemačke vlasti izručile su iz Japana 28-godišnjeg državljanina Rusije Vladimira K, osumnjičenog da je bio deo jezgra hakerske grupe Qilin, koja se povezuje sa sajber napadima i iznudama širom sveta.

Osumnjičeni je uhapšen u Osaki u maju na osnovu međunarodne poternice, nakon istrage koju su vodile nemačke vlasti. Potom je predat Nemačkoj radi nastavka krivičnog postupka, prenosi Bild.

Nemački istražitelji sumnjaju da je Vladimir K. u okviru grupe koristio pseudonim "Snejk (Zmija)" i da je bio jedan od osam ljudi koji čine njeno jezgro. Qilin se bavi sajber napadima i iznudama, a prema navodima nemačkih vlasti, među njenim žrtvama nalaze se hiljade kompanija i državnih institucija širom sveta.

Specijalna komisija "Albus" Državne kriminalističke policije Severne Rajne-Vestfalije tajno je istraživala aktivnosti grupe od sredine 2024. godine.

Istražitelji su uspeli da prodru u infrastrukturu grupe i računar osumnjičenog, utvrde njegov identitet i prate njegovo putovanje u Japan. Kada je ruski državljanin otputovao na odmor u Japan, uhapšen je na osnovu međunarodne poternice.

Od žrtava tražili ukupno 2,88 milijardi dolara

Ministar unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije Herbert Rojl ocenio je hapšenje kao "najveći uspeh nemačkih istražitelja u borbi protiv sajber kriminala".

Prema njegovim rečima, reč je o prvom slučaju u kojem je ruski haker uhapšen van Rusije u okviru ovakve nemačke istrage. Međunarodna potraga za ostalim osumnjičenim pripadnicima jezgra grupe Qilin se nastavlja.

Razmere aktivnosti ove hakerske grupe su velike. Nemačke vlasti navode da je širom sveta identifikovano 3.954 žrtava povezanih sa napadima Qilina.