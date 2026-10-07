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U tropskom Pacifiku nazire se izuzetno snažan El Ninjo. Klimatski fenomen već se razvio i mogao bi, prema pisanju lista Welt, u narednim mesecima da dostigne ogromne razmere. To bi moglo da promeni obrasce padavina u brojnim delovima sveta, sa posledicama po poljoprivredu, ribarstvo i ekonomiju.

El Ninjo predstavlja toplu fazu prirodne klimatske oscilacije u tropskom delu Tihog okeana. U normalnim uslovima pasati potiskuju toplu vodu duž ekvatora prema zapadu, dok se uz obalu Južne Amerike iz dubine podiže hladnija voda.

Tokom El Ninja pasati slabe. Topla površinska voda kreće se prema istoku, dok se istovremeno iz dubine podiže manje hladne vode. Zbog toga se menjaju i vazdušna strujanja, a samim tim i vremenske prilike u različitim delovima sveta.

Foto: Društvene Mreže

Šta znači "super El Ninjo"

Izraz "super El Ninjo" predstavlja pojednostavljen popularno-naučni naziv. Meteorolozi umesto toga razlikuju slabe, umerene, snažne i veoma snažne El Ninjo događaje.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) El Ninjo smatra veoma snažnim kada zagrevanje tropskog centralnog Pacifika dostigne najmanje dva stepena u relevantnom tromesečnom indeksu. Reč je o ENSO indeksu, a ne o povećanju prosečne globalne temperature za dva stepena.

Prema Weltu, trenutno postoji verovatnoća veća od 90 odsto da će se razviti veoma snažan El Ninjo. Verovatnoća da će između oktobra i decembra biti zabeležen novi rekord po intenzitetu od 1950. godine procenjuje se na 75 odsto.

Meteorolog ORF-a takođe je u sredu upozorio na svojoj stranici na Fejsbuku:

"Temperatura površine mora u regionu El Ninja prevazilazi sve što smo do sada videli."

Foto: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Prete suše i poplave

Posledice El Ninja značajno se razlikuju u zavisnosti od regiona i godišnjeg doba. U Indoneziji, delovima jugoistočne Azije i Australiji mogu se javiti suše i povećana opasnost od požara.

U delovima pacifičke obale Južne Amerike i na jugu SAD, sa druge strane, raste opasnost od obilnih padavina i poplava. Suše mogu postati verovatnije i u drugim područjima južne hemisfere, što bi moglo da izazove probleme u poljoprivredi.

Na zapadnoj obali Južne Amerike moglo bi da bude pogođeno i ribarstvo, jer na površinu stiže manje hladne dubinske vode bogate hranljivim materijama.

El Ninjo takođe može da pogoduje nastanku tropskih oluja u pojedinim delovima Pacifika. U Atlantiku ih, međutim, jače smicanje vetra može potisnuti, navodi se u izveštaju.

Pirinač, kafa i kakao mogli bi da budu pogođeni

Ekonomske posledice mogle bi da se osete daleko izvan pacifičkog regiona. Posebno su ugroženi poljoprivredni usevi i ribarstvo. Među proizvodima koji bi mogli da budu pogođeni nalaze se pirinač, kafa i kakao.

Izuzetno visok ENSO indeks, međutim, ne znači automatski i izuzetno velike posledice prirodnih katastrofa. One mogu biti različito raspoređene između pojedinih regiona. Pored intenziteta El Ninja, važnu ulogu imaju godišnje doba, geografski položaj i druge vremenske oscilacije.

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Posledice aktuelnog El Ninja mogle bi, prema Weltu, da se osećaju duboko u 2027. godini. Za period od septembra do novembra 2026. već se očekuju iznadprosečne temperature u gotovo svim kopnenim područjima.

Pošto se uticaj El Ninja na globalnu temperaturu često najjače ispoljava tokom naredne godine, 2027. bi mogla da donese novi rekord globalne temperature.

Istorijski El Ninjo događaji sa razornim posledicama

Posebno dramatičan bio je El Ninjo između 1876. i 1878. godine. Tada je, usled suša i gladi, stradalo između 30 i 60 miliona ljudi, prvenstveno u Indiji, Kini, Brazilu i delovima Afrike.

Izuzetno snažni bili su i događaji od 1685. do 1688. i od 1789. do 1793. godine, koji su možda bili čak snažniji od El Ninja iz 1877. godine. El Ninjo događaji tokom poslednjih nekoliko decenija nisu dostigli takve razmere.