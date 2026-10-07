Slušaj vest

Predsednik Irana Masud Pezeškijan rekao je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da je Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa SAD i Izraelom, pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana, objavio je u sredu Fars.

"Iran je potpuno spreman da postigne uravnotežen i pravedan sporazum koji obezbeđuje trajni mir i bezbednost u regionu", rekao je Pezeškijan tokom telefonskog razgovora sa Putinom.

"Ako se Sjedinjene Američke Države pridržavaju međunarodnih pravnih okvira, postizanje sporazuma nije van domašaja", dodao je.

Pezeškijan je takođe rekao da je Teheran spreman da sarađuje sa susednim zemljama kako bi se uspostavila regionalna bezbednost bez učešća "vanregionalnih zemalja".

Kurir.rs/Fars

Ne propustitePlanetaPUTIN NUDI POMOĆ IRANSKOM PREDSEDNIKU! Oglasio se Kremlj: "Rusija je spremna za posredovanje u mirovnim naporima"
Predsednik Rusije Vladimir Putin.
PlanetaPUTIN PONUDIO POMOĆ: Razgovarao telefonom sa Netanjahuom i predsednikom Irana!
Vladimir Putin
PlanetaPARTNERI I ZVANIČNO: Iranski parlament ratifikovao sporazum o partnerstvu sa Rusijom
x EPA Evgenia Novozhenina Pool.jpg
PlanetaPUTIN ZA FER DOGOVOR VAŠINGTONA I TEHERANA O IRANSKOM NUKLEARNOM PROGRAMU: Kremlj kaže da je ruski predsednik spreman da pomogne dijalogu
x AP Vyacheslav Prokofyev.jpg
PlanetaPAKAO NA ZEMLJI, PUTIN IZDAO HITNU NAREDBU, RUSIJA MOMENTALNO ŠALJE AVIONE: Stravični prizori nakon eksplozije u Iranu, KAMEN NA KAMENU NIJE OSTAO (VIDEO, FOTO)
Vladimir Putin i fotografija nesreće u Iranu