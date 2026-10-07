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Predsednik Irana Masud Pezeškijan rekao je ruskom kolegi Vladimiru Putinu da je Teheran i dalje spreman da postigne sporazum o okončanju rata sa SAD i Izraelom, pod uslovom da se zaštite nacionalni interesi i prava Teherana, objavio je u sredu Fars.

"Iran je potpuno spreman da postigne uravnotežen i pravedan sporazum koji obezbeđuje trajni mir i bezbednost u regionu", rekao je Pezeškijan tokom telefonskog razgovora sa Putinom.

"Ako se Sjedinjene Američke Države pridržavaju međunarodnih pravnih okvira, postizanje sporazuma nije van domašaja", dodao je.

Pezeškijan je takođe rekao da je Teheran spreman da sarađuje sa susednim zemljama kako bi se uspostavila regionalna bezbednost bez učešća "vanregionalnih zemalja".