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Tanker koji je plovio severno od obale Katara pogođen je sa više projektila, a u incidentu ima žrtava, saopštila je u sredu britanska agencija za pomorsku bezbednost UKMTO.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio na oko 51 nautičku milju, odnosno približno 94 kilometra, od obale Katara.

UKMTO je naveo da je tanker prijavio da je pogođen "sa više projektila", ali za sada nije poznato o kakvoj vrsti projektila je reč niti odakle su ispaljeni.

U napadu je bilo žrtava, ali njihov tačan broj, kao ni informacije o težini povreda, za sada nisu saopšteni.

Incident se dogodio severno od katarskog grada Madinat aš Šamal.

Britanska agencija navela je da nadležne vlasti istražuju slučaj. Za sada nisu objavljeni ime tankera, zastava pod kojom plovi, njegova polazna i odredišna luka niti poreklo broda.

Takođe nema zvaničnih informacija o tome ko bi mogao da stoji iza napada.

Više detalja očekuje se nakon što pomorske vlasti završe prve provere okolnosti incidenta.