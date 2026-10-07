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Najmanje tri osobe poginule su danas u vazdušnim napadima na aerodrome u Rijadu i Abi u Saudijskoj Arabiji, a njih najmanje 28 je povređeno, preneo je Rojters.

Među njima, jedna Sudanka je poginula, a osam njih je povređeno na aerodromu u Rijadu, dok su na aerodromu u Abi ubijene jedna žena iz Alžira i jedna žena iz Maroka.

U dva napada poruzrokovana je i materijalna šteta, ali nije precizirano kolika.

Nije precizirano ko je izveo napade, iako su jemenski Huti preuzeli odgovornost za napade an oba aerodroma.