Slušaj vest

Gradonačelnik pariskog predgrađa Sen Deni, Bali Bagajaoko, izjavio je danas da je tokom današnjih protesta u Parizupružio podršku učenicima iz tog predgrađa, kao i da je od policije zatražio da ne kreće u juriš na demonstrante.

"Odlučili su da krenu u juriš i zapravo nasrnu na učenike, od kojih mnogi nisu pokazali nikakvo agresivno ponašanje prema policajcima", rekao je Bagajoko, član stranke krajnje levice Nepokorena Francuska (LFI), prenosi Rojters.

On je dodao da je policija uprkos tome ispalila suzavac na demonstrante, uključujući i na njega.

"Protesti ovde nisu novina, dešavaju se na početku svake školske godine. Obećanje republike o jednakosti, posebno kada je reč o radničkim četvrtima, ali i ruralnim područjima, ne poštuje se", ocenio je Bagajoko.

Prema njegovim rečima, vlada treba da da prioritet ulaganju u obrazovanje i uvede veće poreze milijarderima.

Poruke političara na vlasti da iza protesta širom zemlje stoji stranka LFI, Bagajoko je odbacio kao uvredljive po demonstrante.

"Srednjoškolci koji su bili na ulici mogli su da budu i moja deca. Moja je dužnost da budem uz njih", rekao je Bagajoko.

1/16 Vidi galeriju Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

Predgrađe Sen-Deni, u kojem je stopa siromaštva više nego dvostruko viša od nacionalnog proseka, bio je jedno od prvih mesta gde su krajem septembra izbili učenički protesti zbog pretrpanih i neuslovnih učionica, nedostatka nastavnog kadra i nejednakih mogućnosti za sve đake.

Bagajoko je ranije pogođen dok je pokušavao da smiri napetosti između policije i mladih demonstranata.

Bagajoko se postavio između dve strane tokom velikog protesnog marša u Parizu organizovanog zbog loših radnih uslova u francuskim školama.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama se vidi gradonačelnik Bagajoko između demonstranata i policije, a potom nestaje u oblaku suzavca koji je policija ispalila na njega i demonstrante.

Incident se dogodio na dan kada je širom Francuske demonstriralo više od 266.000 ljudi u znak podrške protestima učenika i studenata.

Prema zvaničnim procenama, samo u Parizu na ulicama je bilo oko 56.000 ljudi.