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Zvaničnici američke Demokratske stranketužili su danas predsednika SAD Donalda Trampazahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korišćenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom.

Tužba, koju je Nacionalni komitet Demokratske stranke (DNC) podneo federalnom sudu u Vašingtonu, optužuje Trampa za "flagrantno kršenje zakonske zabrane korišćenja budžetskih sredstava za publicitet ili propagandu", prenosi Rojters.

Televizijski oglasi koji veličaju Trampa, a finansiraju se novcem poreskih obveznika počeli su da se emituju krajem septembra što je izazvalo oštre reakcije i demokrata, i republikanaca.

Tramp je u ponedeljak objavio na društvenoj mreži Truth Social da smatra te oglase "pozitivnom promocijom za "naše velike Sjedinjene Ameirčke Države", ali da ih poreski obveznici više neće finansirati, a Bela kuća je potom saopštila da će Trampov politički akcioni komitet MAGA PAC finansirati ove oglase.

Foto: Profimedia

Međutim, rukovodeći organ Demokratske stranke DNC naveo je u svojoj tužbi da se oglasi i dalje emituju nakon Trampovih komentara.

"Sa manje od 30 dana preostalih do međuizbora i milionima javnih dolara dodeljenih za plaćanje propagandnih oglasa koji su još uvek nepotrošeni, DNC nema drugog izbora nego da preduzme akciju u odbrani slobodnih i poštenih izbora", navodi se između ostalog u tužbi.

Oglasi koji veličaju Trampa emitovani su tokom fudbalskih utakmica u nedelju, ali i tokom drugih javnih manifestacija i televizijskih programa.

Pozivajući se na neimenovane, dobro upućene izvore dnevnik Njujork Tajms je preneo da je Tramp lično naložio direktoru za budžet Bele kuće da koristi novac poreskih obveznika za ove televizijske spotove.