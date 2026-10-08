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Američki predsednik Donald Tramp sinoć je u Teksasu govorio na mitingu Kena Pakstona, republikanskog kandidata za Senat na izborima u novembru, u pokušaju da spreči pobede demokrata u najmnogoljudnijoj saveznoj državi pod vlašću njegove Republikanske partije.

Obraćanje šefa Bele kuće u "Frimen koloseumu" u San Antoniju prekidali su ubačeni demonstranti koji su uzvikivali parole protiv predsednika SAD, pa je policija izbacila iz dvorane najmanje 12 izgrednika.

Na snimku sa mitinga koji je obavio Foks vidi se trenutak kada je jedan od demonstranata krenuo kroz masu Trampovih pristalica blizu bine, da bi ga jedan od njih sa leđa uhvatio za kosu i bacio ga na pod, ali su ostali učesnici skupa sprečili ozbiljniji sukob.

AP navodi da Trampove reči nisu bile usmerene isključivo na podršku Pakstonu.

On je obećao i da će Rodžeru Klemensu, penzionisanoj zvezdi bejzbola, dodeliti Predsedničku medalju slobode, ponovio je podršku izvršenjima smrtne kazne za dilere droge i pojasnio nedavne komentare u kojima je govorio o mogućnosti da Iran bombarduje američke gradove, ponavljajući da su visoki troškovi za gorivo "mala cena koju treba platiti" za ratsa Teheranom.

- Želite da vidite probleme (veće od cena goriva)? Neka (Iranci) pogode San Dijego, neka pogode Los Anđeles. Nećemo dozvoliti da se to dogodi. Mi štitimo naše gradove. Mi štitimo našu zemlju - kazao je Tramp.

Tramp se nakratko udaljio od mikrofona nakon jednog od prekida koji su izazvali demonstranti.

- Vraća se kući mami. Ali ono što ne zna jeste da je njegova mama glasala za Trampa - rekao je Tramp.

Teksas neočekivano bojno polje za republikance

AP navodi da je Teksas, pred novembarske izbore za Predstavnički dom i Senat Kongresa, postao neočekivano bojno polje za republikance .

Stranka nije planirala da uloži toliko novca i ljudskih resursa u kampanju u saveznoj državi u kojoj su na vlasti i u kojoj je Tramp na predsedničkim izborima 2024. pobedio sa skoro 14 odsto razlike u odnosu na demokratsku kandidatkinju Kamalu Haris.

Ali, na manje od mesec dana do glasanja, Trampov loš rejting, rat u Iranu i sve veće cene goriva ugrozili su šanse republikanskim kandidatima u skoro svakoj državi, uključujući Teksas.

Sinoćno pojavljivanje u San Antoniju bilo je Trampovo treće putovanje u Teksas za manje od mesec dana, a partijski zvaničnici su objavili da je Republikanska partija uložila više od 300 miliona dolara izborima na kampanju u toj državi.

AP navodi da zbog Trampovog lošeg rejtinga republikanski guverner Greg Abot nije prisustvovao mitingu u San Antoniju.

1/14 Vidi galeriju Incidenti sa demonstrantima tokom mitinga američkog predsednika Donalda Trampa u San Antoniju u Teksasu Foto: Alex Brandon/AP, Youtube/LiveNOW from FOX

Navodi se da je Abotu ovo treći mandat na funkciji guvernera na koju je ponovo izabran 2022. s oko 11 odsto prednosti u odnosu na rivala, ali je i on uhvaćen u turbulentne tokove nacionalne politike.

Umesto da se pojavi na bini sa Trampom, Abot je prisustvovao svečanom otvaranju bolnice udaljene oko 530 kilometara od San Antonija.

Prozivka demokrata: Guverner Abot imao preča posla

Demokrate su iskoristile guvernerovo odsustvo da prozovu predsednika SAD.

- Godinama se Greg Abot nikada nije stideo da zagrli Donalda Trampa, nazivajući Trampa "velikim prijateljem" i zastupajući njegovu agendu na svakom koraku. Ali sada, kada su porodice u Teksasu na udaru rekordno visokih cena izazvanih Trampovim carinama i ratom protiv Irana, Greg Abot odjednom ima preča posla - poručio je Džejkob Long, portparol Demokratske partije u Teksasu.

Greg Abot, republikanski guverner Teksasa Foto: Montinique Monroe / AFP / Profimedia

Tramp se u San Antoniju fokusirao na pomoć Pakstonu, kandidatu za Senat kojeg je podržao na unutarstranačkim izborima u Republikanskoj partiji Teksasa.

Ta savezna država nije izabrala demokratu u američki Senat još od 1988. godine, ali veliki nova prikupljen za njihovog kandidata Džejmsa Talarika, nizak rejting Trampa i zabrinutost republikanaca u vezi sa stavovima samog Pakstona učinili su ovu trku veoma neizvesnom.

Tramp igra na kartu pogubljenja

Tramp je veći deo obraćanja posvetio upravo trci za Senat, opisujući Pakstona kao "možda najboljeg državnog tužioca u SAD".

- Bio je čvrst i bio je uz nas sve vreme. On je fantastičan čovek - kazao je Tramp o Pakstonu.

Tramp nije pomenuo nedavno procureli snimak na kojem se čuje Pakstonovo negodovanje zbog rata u Iranu i rastućih cena goriva, dok se istovremeno žalio da njegovu kampanju vode operativci iz Vašingtona.

Predsednik SAD je tokom govora vše puta kritikovao Talarika, uključujući i njegovo mišljenje o smrtnoj kazni, što se dopada mnogim konzervativcima u Teksasu, državi koja u SAD prednjači po broju pogubljenja.

Tramp je ponovio podršku smrtnoj kazni za "velike dilere droge, trgovce ljudima i svakoga ko ubije policajca" i kazao da će Nidal Malik Hasan, bivši major američke vojske koji je ubio 13 ljudi 2009. u Fort Hudu u Teksasu, biti pogubljen streljanjem.

Predsednik SAD je rekao odobrio taj metod pogubljenja Hasana ranije ove nedelje i poručio da se Talariko protivi tome.