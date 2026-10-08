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Petnaestogodišnji bivši učenik ubio je jednu osobu i povredio još dve u školi u Poljskoj u četvrtak, saopštila je policija, samo dan nakon što je devetnaestogodišnjak ranio 10 ljudi, uključujući i sebe, u napadu u drugoj školi.

- Uprkos pokušajima reanimacije, život 37-godišnje radnice škole nije mogao biti spasen - objavila je policija na mreži X.

Prethodno je policija saopštila da je priveden petnaestogodišnjak koji je ušao u školu u mestu Leščidol-Novini, u okrugu Viškov severoistočno od Varšave, oko 9:00 časova ujutru i "oštrim predmetom" povredio troje zaposlenih.

Među povređenima je i direktor koji je savladao petnaestogodišnjaka. Policija je stigla na lice mesta nekoliko minuta nakon prijave, a policijska akcija je trenutno u toku.

Policija privela još jednog tinejdžera koji je planirao napad

Ministar unutrašnjih poslova Marčin Kjervinski izjavio je da je u odvojenom incidentu u mestu Šerpc u severnom delu centralne Poljske policija privela sedamnaestogodišnjaka koji je planirao napad. U njegovom rancu pronađena su dva noža.

Podsetimo, deset osoba povređeno je u napadu nožem u školi u Ostrolenki u severoistočnoj Poljskoj juče, pri čemu je policija ubrzo nakon incidenta privela osumnjičenog (19), koji se takođe nalazio među povređenima.

(Kurir.rs/Indepedent/rp.pl/Foto:Ilustracija)

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