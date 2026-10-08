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U sredu, 7. oktobra, 46-godišnji Džamal Hauard postao je prva osoba pogubljena u Sjedinjenim Američkim Državama nakon neuspele smrtonosne injekcije Kriste Pajk 30. septembra, koja je preživela egzekuciju.

Samo nekoliko trenutaka pre nego što je muškarac iz Teksasa pogubljen zbog zločina koji je počinio 2000. godine, njegove poslednje reči bile su upućene porodici njegove žrtve.

Hauard je osuđen za ubistvo Viki Svartaut (42) 12. maja 2000. godine u prodavnici u Silsbiju u kojoj je radila, tokom pljačke koju su zabeležile nadzorne kamere, preneo je Asošijeted pres.

Pre nego što mu je ubrizgana smrtonosna doza pentobarbitala u državnom zatvoru u Hantsvilu u Teksasu, upravnik zatvora je upitao Hauarda da li želi nešto da kaže.

Poslednje reči

- Želim da prihvatite moje izvinjenje i želim vaš oproštaj. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo. Nadam se da ćete jednog dana moći da mi oprostite - rekao je on dok su neki od rođaka Viki Svartaut posmatrali pogubljenje.

Hauard se takođe zahvalio svojim prijateljima i porodici i rekao da ih voli, dodajući da je "u dobrom stanju uma da pronađe mir i Gospoda, pa vam svima hvala".

- Hej, uživajte u životu i mir svima vama - zaključio je on, prema pisanju AP-a. Proglašen je mrtvim u 20:03 časa.

Uoči njegovog pogubljenja, porodica Viki Svartaut podelila je saopštenje sa lokalnom TV stanicom KFDM, filijalom CBS-a, prisećajući se nje kao "neverovatne osobe sa srcem većim nego što bilo ko može da zamisli".

Odana ćerka, sestra i tetka, koja je bila "tip osobe koja bi učinila sve za svakoga", preselila se kod svoje majke kako bi pomogla u brinjenju o svojoj pranećakinji i pranećaku pre nego što je ubijena.

- Bila je neko na koga su mogli da se oslone - nastavila je njena porodica. "Neko ko je uvek bio tu kada je bilo potrebno. Vikin život je oduzet daleko prerano, ostavljajući iza sebe porodicu koja ju je volela i doživotna sećanja koja se nikada ne mogu zameniti. Možda je nema, ali nikada neće biti zaboravljena".

Jedan od prijatelja Viki Svartaut, koji je tražio da ostane anoniman, tvrdio je da su se Hauard i njegova žrtva poznavali.

- Da joj je tražio novac da nešto kupi ili zato što mu je trebao novac, ona bi mu to kupila ili bi mu dala novac. Viki zaslužuje pravdu. Bila je divna, dobrodušna osoba - rekao je njen prijatelj za KFDM.

Rasprava o mentalom stanju

Prema navodima lokalne TV stanice, i ranije je bilo rasprava o Hauardovoj mentalnoj sposobnosti.

U pokušaju da zaustavi pogubljenje, njegov pravni tim je tvrdio da je on intelektualno ometen u razvoju, preneo je CBS News.

Amanda Hernandez, portparolka Odeljenja za krivično pravosuđe Teksasa, prisetila se Hauardovog ponašanja dok su ga prevozili do mesta izvršenja smrtonosne injekcije.

- Ćaskao je sa policajcima tokom celog puta - rekla je ona, prema navodima CBS News-a, a kasnije dodala: "Postavljao je pitanja i bio je veoma uključen u proces".

Hauardovi advokati su pokušali da izbore obaranje odluke o smrtonosnoj injekciji, pozivajući se delom na slučaj Kriste Pajk, pošto se ova osuđenica na smrt probudila nakon što je prethodno proglašena moždano mrtvom usled neuspele procedure u Tenesiju, prenosi CBS News.

- Teksas ne bi trebalo da žuri da krene stopama Tenesija; odlaganje bi to sprečilo - navodno su tvrdili Hauardovi advokati u svom podnesku.