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33 ljudi je poginulo nakon što je Rusija pogodila dva putnička autobusa u Kramatorsku, u blizini linije fronta na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.

Nacionalna policija je dodala da su ruske snage oko 10:00 časova gađale Kramatorsk vođenom (kliznom) bombom UMPB D-30 SN. 

- Do sada je broj poginulih u jutrošnjem napadu na autobuse porastao na 30. Osamnaest osoba je ranjeno - saopštilo je tužilaštvo Donjecke oblasti. Kabinet guvernera izneo je iste podatke i naveo da je javni prevoz obustavljen.

Fotografije koje je objavila policija prikazuju tela razbacana po ulici prekrivenoj ruševinama, kao i izgorelu olupinu nečega što deluje kao autobus.

Upozoravamo da su fotografije izuzetno uznemirujuće!

- Ovo nisu ’posledice rata’, niti suva statistika. Ovo su ljudi koje je ubila ruska vojska - izjavio je regionalni guverner Vadim Filaškin na aplikaciji Telegram. „Rusija dolazi na ukrajinsku zemlju sa smrću.“

Moskovske snage su pojačale napade dronovima i navođenim (kliznim) bombama na Kramatorsk i druge gradove u takozvanom ukrajinskom "pojasu tvrđava", navode lokalni zvaničnici, koji čini okosnicu odbrane u Donjeckoj oblasti.

Rusija je zahtevala da Ukrajina ustupi preostali deo oblasti koji je i dalje pod njenom kontrolom pre nego što obustavi borbe, što Kijev odbija da učini.

Napad u četvrtak usledio je dan nakon što je na desetine ljudi poginulo u masovnom ruskom vazdušnom napadu širom Ukrajine, čija je primarna meta bila električna mreža te zemlje.

(Kurir.rs/Ukrinform/Guardian)

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