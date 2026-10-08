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Iran je uprkos sankcijama, pretnjama i napadima ostvario napredak u korišćenju nuklearne tehnologije u medicini i poljoprivredi, uključujući proizvodnju lekova koji sadrže male količine radioaktivnih supstanci i koriste se za otkrivanje i lečenje određenih bolesti, posebno raka, izjavio je direktor Iranske organizacije za atomsku energiju (AEOI) Mohamed Eslami.

Govoreći o optužbama da Iran želi da proizvede nuklearno oružje, Eslami je rekao da oni koji to tvrde znaju da to nije tačno, te da se iznose laži.

"Uprkos ovim okolnostima, naše kolege uspele su da svoje zadatke obavljaju uspešno i omogućavaju zemlji da nastavi da napreduje u oblasti nauke i tehnologije", rekao je Eslami tokom otvaranja prvog iranskog akademskog centra za dijagnostiku i lečenje raka kod dece.

Iran insistira na tome da nema planove za proizvodnju nuklearnog oružja i da se uranijum kojim raspolaže i koji obogaćuje koristi u civilne svrhe, uključujući proizvodnju električne energije, medicinske tretmane i naučna istraživanja, prenosi Al Džazira.

Foto: AP

Govoreći o dostignućima Iranske organizacije za atomsku energiju, Eslami je rekao da su uloženi veliki napori da se primena zračenja proširi na oblast poljoprivrede i prehrambenih proizvoda.

"Proizvodi i seme koji su prošli kroz ovaj proces i bili podvrgnuti obradi plazmom ili zračenjem ostvarili su povećanje prinosa od najmanje 30 odsto, a u nekim slučajevima i do 100 odsto", rekao je on.