NE ZNA SE KADA ODLAUI IZ KIJEVA

NE ZNA SE KADA ODLAUI IZ KIJEVA

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Južna Koreja je danas saopštila da će opozvati svog ambasadora u Ukrajini, zbog toga što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nedavno obelodanio navodno tajno prebacivanje dvojice severnokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju.

Ministarstvo spoljnih poslova u Seulu nije navelo kada će se ambasador Park Hi-čang vratiti u zemlju.

U saopštenju ministarstva navodi se da će Južna Koreja nastaviti konsultacije s Ukrajinom, uz izraženu nadu da će spor između Seula i Kijeva biti mirno rešen.

Južna Koreja i Ukrajina su ušle u diplomatski sukob nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao da Kijev ratne zarobljenike iz Severne Koreje šalje u Južnu Koreju.

1/5 Vidi galeriju Li Dže Mjung, novi predsednik Južne Koreje Foto: ANTHONY WALLACE / POOL/AFP POOL

Južna Koreja je optužila Ukrajinu za kršenje sporazuma o poverljivosti u vezi sa njihovim prebacivanjem sredinom septembra, dok je Kijev negirao da je takav dogovor uopšte postignut.

Ti vojnici su bili deo pripadnika severnokorejskih snaga raspoređenih kao podrška Rusiji u ratu protiv Ukrajine.

Od trenutka kada su zarobljeni početkom 2025. godine, izražavali su želju da se nasele u Južnoj Koreji, jer bi se u slučaju povratka u Severnu Koreju mogli suočiti sa progonom od strane režima.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Južna Koreja je tada izjavila da će ih prihvatiti, budući da pravno smatra Severnu Koreju delom svoje teritorije i sprovodi politiku prihvatanja i finansijske podrške prebezima iz Severne Koreje.

Zvaničnici Južne Koreje naveli su da je sporazum o poverljivosti sklopljen zbog zabrinutosti za bezbednost severnokorejskih vojnika i njihovih porodica u Severnoj Koreji.