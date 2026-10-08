JUŽNA KOREJA POVLAČI AMBASADORA IZ UKRAJINE! Seul tvrdi da je Zelenski prekršio sporazum kada je otkrio tajno prebacivanje severnokorejskih ratnih zarobljenika
Južna Koreja je danas saopštila da će opozvati svog ambasadora u Ukrajini, zbog toga što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nedavno obelodanio navodno tajno prebacivanje dvojice severnokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju.
Ministarstvo spoljnih poslova u Seulu nije navelo kada će se ambasador Park Hi-čang vratiti u zemlju.
U saopštenju ministarstva navodi se da će Južna Koreja nastaviti konsultacije s Ukrajinom, uz izraženu nadu da će spor između Seula i Kijeva biti mirno rešen.
Južna Koreja i Ukrajina su ušle u diplomatski sukob nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao da Kijev ratne zarobljenike iz Severne Koreje šalje u Južnu Koreju.
Južna Koreja je optužila Ukrajinu za kršenje sporazuma o poverljivosti u vezi sa njihovim prebacivanjem sredinom septembra, dok je Kijev negirao da je takav dogovor uopšte postignut.
Ti vojnici su bili deo pripadnika severnokorejskih snaga raspoređenih kao podrška Rusiji u ratu protiv Ukrajine.
Od trenutka kada su zarobljeni početkom 2025. godine, izražavali su želju da se nasele u Južnoj Koreji, jer bi se u slučaju povratka u Severnu Koreju mogli suočiti sa progonom od strane režima.
Južna Koreja je tada izjavila da će ih prihvatiti, budući da pravno smatra Severnu Koreju delom svoje teritorije i sprovodi politiku prihvatanja i finansijske podrške prebezima iz Severne Koreje.
Zvaničnici Južne Koreje naveli su da je sporazum o poverljivosti sklopljen zbog zabrinutosti za bezbednost severnokorejskih vojnika i njihovih porodica u Severnoj Koreji.
(Kurir.rs/Beta-AP)