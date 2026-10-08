"KRALJ HALID" POGOĐEN BALISTIČKOM RAKETOM! HUTI NAPALI SAUDIJSKU PRESTONICU Više snažnih eksplozija u Rijadu, obustavljeni letovi (VIDEO)
Nekoliko eksplozija čulo se danas u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.
Očevici su rekli da se je u gradu bilo nekoliko eksplozija, uključujući jednu jaku na Međunarodnom aerodromu koji je obustavio letove.
Na aerodromu su vatrogasne i medicinske ekipe.
Uzrok eksplozija nije poznat i niko nije preuzeo odgovornost za napade.
Vlasti Saudijske Arabije nisu odgovorile na zahteve za komentar povodom eksplozija.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i tvrdnje da su Huti balističkom raketom ili dronom pogodili međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu.
Navodi se da pogođeno jedno od skladišta za gorivo, što je izazvalo požar i gusti dim.
Objavljeni su i satelitski snimci novonastale štete na naftnom postrojenju saudijske državne kompanije "Aramko" južno od Rijada.
(Kurir.rs/Beta-AP)