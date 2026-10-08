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Nekoliko eksplozija čulo se danas u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Očevici su rekli da se je u gradu bilo nekoliko eksplozija, uključujući jednu jaku na Međunarodnom aerodromu koji je obustavio letove.

Na aerodromu su vatrogasne i medicinske ekipe.

Uzrok eksplozija nije poznat i niko nije preuzeo odgovornost za napade.

Vlasti Saudijske Arabije nisu odgovorile na zahteve za komentar povodom eksplozija.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Saudijska infrastruktura je poslednjih dana na meti napada jemenskih Hutija koje podržava Iran.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i tvrdnje da su Huti balističkom raketom ili dronom pogodili međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu.

Navodi se da pogođeno jedno od skladišta za gorivo, što je izazvalo požar i gusti dim.

Objavljeni su i satelitski snimci novonastale štete na naftnom postrojenju saudijske državne kompanije "Aramko" južno od Rijada.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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