Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nekoliko eksplozija čulo se danas u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Očevici su rekli da se je u gradu bilo nekoliko eksplozija, uključujući jednu jaku na Međunarodnom aerodromu koji je obustavio letove.

Na aerodromu su vatrogasne i medicinske ekipe.

Uzrok eksplozija nije poznat i niko nije preuzeo odgovornost za napade.

Vlasti Saudijske Arabije nisu odgovorile na zahteve za komentar povodom eksplozija.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Saudijska infrastruktura je poslednjih dana na meti napada jemenskih Hutija koje podržava Iran.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i tvrdnje da su Huti balističkom raketom ili dronom pogodili međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu.

Navodi se da pogođeno jedno od skladišta za gorivo, što je izazvalo požar i gusti dim.

Objavljeni su i satelitski snimci novonastale štete na naftnom postrojenju saudijske državne kompanije "Aramko" južno od Rijada.