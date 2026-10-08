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Velika policijska akcija je u toku kod gradske skupštine u Tutlingenu, na jugu Nemačke, nakon što su se čuli pucnji.

Policija je potvrdila da je došlo do upotrebe vatrenog oružja i da je najmanje jedna osoba pogođena. Za sada nije poznato koliko je teško povređena.

Područje oko gradske skupštine je u velikoj meri ograđeno, a policija je građanima uputila apel da izbegavaju taj deo grada. Istovremeno, nadležni su saopštili da trenutno ne postoji opasnost po stanovništvo.

Prema fotografijama sa mesta događaja, teško naoružani policajci okupili su se oko osobe koja leži na trotoaru i kako se vidi, krvari. Nekoliko policajaca kleči pored nje i ukazuje joj pomoć.

Na staklenim vratima gradske skupštine vide se i dve rupe od metaka, ali za sada nije potvrđeno da su nastali usled pucnjave.

Prve informacije o incidentu pojavile su se oko podneva, nakon čega je policija oko 13 časova pozvala građane da ne prilaze području oko gradske skupštine.