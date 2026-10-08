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Frenki Smit (25) iz Velike Britanije proglašena je krivom za izazivanje ili dopuštanje smrti svoje 16-mesečne ćerke Star Hobson, koju je u septembru 2020. godine nasmrt pretukla njena partnerka Savana Brukhil.

Smit je prvobitno osuđena na osam godina zatvora, ali je kazna kasnije povećana na 12 godina. Iz zatvora je puštena krajem prošlog meseca, nakon što je odslužila manje od pet godina, a sada živi pod novim imenom.

Njen deda Frenk Smit (73) rekao je da pravda nije zadovoljena.

- Pravda nije zadovoljena, ni približno. Kako mogu da je puste nakon svega što su uradile Star? Njena prvobitna kazna od osam godina povećana je na 12 jer je bila preblaga, a sada je puštena nakon manje od pet godina - rekao je on.

On je dodao da je Smit bila Starina majka i da je znala šta se dešava, dok je devojčica ostala bez mogućnosti da dobije pravdu.

Star Hobson, ubijena devojčica Foto: WEST YORKSHIRE POLICE

Upozorenja socijalnim službama nisu pomogla detetu

Star je tokom pandemije koronavirusa trpela višemesečno zlostavljanje. Tukle su je, šamarale, šutirale, štipale i davile, pre nego što je u septembru 2020. godine brutalno ubijena.

Tokom suđenja pred Krunskim sudom u Bredfordu, porota je zaključila da je devojčica mesecima bila zlostavljana, a da je potom u svom domu u Kiliju zadobila "katastrofalne" povrede.

Utvrđeno je da je smrt nastupila usled "snažnog i silovitog udarca ili više njih", najverovatnije pesnicom, gaženjem ili udarcima nogom u stomak.

Smitin deda je u nedeljama i mesecima pre ubistva više puta kontaktirao socijalne službe, ali su njegove zabrinutosti odbačene kao "zlonamerne".

Majka devojčice sa svojom partnerkom, krivci su za smrt devojčice Foto: Društvene Mreže

Policija je dvaput bila obaveštena

Posle suđenja, otkriveno je da je policija Zapadnog Jorkšira u mesecima pre Starine smrti dobila dve prijave o zlostavljanju.

Prvu je u junu 2020. godine podneo njen otac, nakon što je video fotografije modrica na licu svoje ćerke. Lekar je tada zaključio da su povrede nastale slučajno.

Otac je u avgustu iste godine podneo još jednu prijavu, nakon što je dobio snimak na kojem se vide modrice na Starinom licu, ali su i te povrede ocenjene kao slučajne. Članovi porodice i prijatelji takođe su socijalnim službama slali snimke i fotografije Starinih povreda.

Međutim, socijalni radnici su, prema navodima sa suđenja, bili uvereni da porodica ima lični motiv i da se protivi istopolnoj vezi para.

Devojčica više nije mogla da hoda

Star je bila tako brutalno zlostavljana da pred kraj više nije mogla ni da stoji, a kamoli da hoda. U jednom slučaju, Brukhil ju je uhvatila za vrat, podigla u vazduh i bacila na krevet, uz obrazloženje da želi da je "očvrsne".

Brukhil, inače amaterska bokserka, osuđena je za ubistvo Star i dobila je 25 godina zatvora.

Između dve žene navodno su postojale i poruke u kojima su se svađale oko toga koja je duže držala dete pod vodom tokom kupanja. Devojčicu su, prema navodima sa suđenja, nazivale "to" i razgovarale o tome da joj obriju kosu.