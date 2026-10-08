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Dvadesetsedmogodišnji muškarac stradao je u četvrtak oko podneva u centru Tutlingenanakon što su na njega pucali policijski službenici, potvrdio je Pokrajinski kriminalistički zavod. Prethodno je muškarac iznenada napao policiju.

- Pokušaji reanimacije, nažalost, bili su neuspešni - saopštio je Pokrajinski kriminalistički zavod, koji je preuzeo istragu. Policija za sada ne iznosi detaljnije informacije o incidentu.

Prema izjavama očevidaca, muškarac je prethodno primećen u gradskoj kući sa oružjem u ruci. Zaposleni u gradskoj upravi tada su, prema sopstvenim navodima, alarmirali policiju i zaključali se u svojim kancelarijama.

Kada je muškarac kasnije napustio gradsku kuću, u Ulici Helferajštrase, iza zgrade, došlo je do susreta između policije i 27-godišnjaka. Prema rečima portparolke Pokrajinskog kriminalističkog zavoda, muškarac je iznenada zapucao na policajce. Nakon toga je oko 12:30 časova došlo do razmene vatre, koja je za 27-godišnjaka bila smrtonosna.

Prema navodima više osoba, ispaljeno je pet metaka. Jedna prolaznica videla je kako se na licu mesta jedna osoba reanimira. U tom trenutku restoran "Osteria" u Ulici Helferajštrase bio je pun gostiju.

- Pucnji su odjeknuli direktno ispred naše terase - rekla je vlasnica restorana Silke D'Amiko. Ona je sve goste udaljila od prozora. Tek kasnije, kada je situacija postala nešto jasnija, ponovo su seli.

Pošto je ulica bila blokirana, gosti su restoran morali da napuste kroz zadnja vrata koja vode u hol gradske kuće.

- Samo mi je drago što niko od naših gostiju nije sedeo na terasi - rekla je D'Amiko. Policija je uzela podatke svih gostiju.

- Svi smo u šoku - priznala je ona.

- Čovek ne doživljava ovako nešto svaki dan, i to iz neposredne blizine.

Restoran je ostao zatvoren, a rezervacije za večernji termin morale su da budu otkazane. Jedna radnica u prodavnici čaja u Ulici Helferajštrase rekla je da je pucnje čula kada je jedna mušterija otvorila vrata kako bi izašla iz radnje.

- Sklupčala sam se ispod pulta.

Ona potom nije napuštala prodavnicu, već je čekala dodatne informacije. Ulica je bila blokirana policijskom trakom.

- Bilo je zaista zastrašujuće - rekla je.

I Madelajn K. se u tom trenutku nalazila u centru grada.

- Upravo sam prolazila kroz unutrašnje dvorište gradske kuće kada sam čula prasak - rekla je ona. U prvom mahu pomislila je da je eksplodirala petarda.

- Ali onda je odjednom nastala velika gužva i mnogi su počeli da viču - opisala je situaciju u centru grada.

Ona je ušla u gradsku kuću jer je tamo ionako imala zakazan termin.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

- Tek tada sam shvatila da je u pitanju bio naoružani čovek koji je pucao - ispričala je.

- Sada, kada to znam, imam zaista užasan osećaj u stomaku. Mislim da ću ovo još dugo obrađivati i da ću o tome razmišljati i noćas - rekla je ona. Jednu stvar, ipak, smatra dobrom:

- Srećom, u gradskoj kući postoji psihološka pomoć.

Zašto je muškarac sa pištoljem došao u grad i potom iznenada napao policijske službenike, predmet je istrage koja je u toku, rekla je portparolka Pokrajinskog kriminalističkog zavoda.