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Endru Mauntbaten-Vindzor pokrenuo je pravni postupak protiv policije Temz Veli zbog naloga za pretres koji su omogućili policajcima da pretresu njegove kuće nakon hapšenja ranije ove godine.

Bivši vojvoda od Jorka pokušava da ospori zakonitost naloga za pretres koje je izdao sudija Centralnog krivičnog suda u Londonu, poznatog kao Old Bejli.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Joanna Chan/AP, NEIL HALL/EPA

Ti nalozi omogućili su policiji da izvrši racije u njegovoj bivšoj kući, Rojal Lodžu u Vindzoru, kao i na njegovom imanju u Sendringemu. Mauntbaten-Vindzor je uhapšen 19. februara, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotrebe javne funkcije.

Hapšenje je usledilo posle navoda da je, dok je bio britanski trgovinski izaslanik, pokojnom Džefriju Epstajnu prosleđivao osetljive informacije.

Posle hapšenja i saslušanja uz upozorenje, policija je potvrdila da su pretresi njegovih nekretnina završeni 24. februara. Mauntbaten-Vindzor je potom pušten i za sada se nalazi pod istragom.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tvrdi da su policajci odneli privatne stvari

Njegovi advokati tvrde da su policajci tokom pretresa uzeli i "privatni i poverljivi materijal" koji nije povezan sa krivičnom istragom. On je zbog toga pokrenuo postupak kojim želi da poništi naloge za pretres.

Policija Temz Velija zatražila je od Visokog suda da određeni detalji pravnog postupka ostanu tajni, uz obrazloženje da bi njihovo objavljivanje moglo negativno da utiče na istragu koja je i dalje u toku.

Prvo ročište povodom njegovog pravnog zahteva održava se u Visokom sudu.

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Istražuju veze sa Džefrijem Epstajnom

Istraga se odnosi na navode da je Mauntbaten-Vindzor tokom obavljanja funkcije britanskog trgovinskog izaslanika prosleđivao poverljive informacije Epstajnu, osuđenom seksualnom prestupniku.

Među dokumentima koji su ranije dospeli u javnost nalaze se imejlovi za koje se navodi da pokazuju da je Mauntbaten-Vindzor Epstajnu prosleđivao informacije o zvaničnim posetama Hongkongu, Vijetnamu i Singapuru.

Jedan od mejlova, iz novembra 2010. godine, navodno je prosleđen samo pet minuta nakon što ga je Mauntbaten-Vindzoru poslao njegov tadašnji specijalni savetnik Amir Patel.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Joanna Chan/AP

U drugom mejlu, poslatom na Badnje veče 2010. godine, navodno je Epstajnu prosleđen poverljivi dokument o mogućnostima za ulaganja u obnovu avganistanske provincije Helmand.

Policija Temz Velija saopštila je da istraga i dalje traje i da zbog aktuelnog sudskog postupka ne može da komentariše detalje.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia