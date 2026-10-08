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Prema dosadašnjim informacijama, 27-godišnji Avganistanac je naoružan ušao u zgradu gradske uprave u nemačkom gradu Tutlingenu na jugu zemlje. Policija je pucala na njega i on je preminuo.

Istragu je preuzeo Pokrajinski kriminalistički zavod Baden-Virtemberga. Portparolka LKA potvrdila je za "Bild" da je poginuli muškarac imao 27 godina i da je Avganistanac koji je odranije bio poznat policiji.

Svedoci čuli pet pucnjeva

List "Švabiše" navodi, pozivajući se na svedoke, da se u gradskoj kući najpre nalazila osoba sa oružjem. Zaposleni su pozvali policiju, a potom se zabarikadirali u svojim kancelarijama.

Ubrzo su stigli teško naoružani policajci u zaštitnoj opremi. Nakon što je naoružani muškarac izašao iz gradske kuće kroz vrata koja vode ka Helferštraseu, navodno je iznenada napao policajce.

- Pucao je direktno na nas - rekla je portparolka LKA. Policajci su potom uzvratili vatru.

Avganistanac se pogođen i smrtno ranjen srušio na zemlju. Uprkos pokušajima reanimacije, preminuo je na licu mesta. Svedoci su za portal rekli da su čuli ukupno pet pucnjeva. Za sada nije poznato ko je i koliko puta pucao.

Građani pozvani da izbegavaju područje oko gradske kuće

Šire područje oko gradske kuće je blokirano. Policija je građanima naložila da ga izbegavaju, ali je istakla da nema opasnosti po stanovništvo. Gradska kuća će, prema informacijama gradske uprave, ostati zatvorena do kraja četvrtka.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

LKA je saopštio da istražitelji i dalje obezbeđuju mesto događaja, analiziraju pronađene tragove i razgovaraju sa svedocima.