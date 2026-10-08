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Krista Pajk bila je "ljubazna i učtiva", čak je pokušavala da pomogne članovima tima koji su trebali da je pogube tokom neuspešne egzekucije smrtonosnom injekcijom, rekao je njen advokat.

Pajk (50) je 30. septembra preživela neuspešnu egzekuciju u zatvoru maksimalne bezbednosti Riverbend u Nešvilu, nakon što su joj ubrizgane dve doze pentobarbitala. Posle toga je hitno prebačena u bolnicu, a u utorak je došla svesti.

- Krista je bila spokojna. Pomagala je timu za izvršenje kazne da pronađe ono što su mislili da je pristup veni - rekao je njen advokat Rendi Spivi na konferenciji za novinare u sredu.

- Bila je ljubazna i učtiva dok su sat vremena radili, ubadajući joj ruku iglu za iglom, a onda je osetila pečenje pentobarbitala - dodao je.

Veruje se da je Pajk prva osoba osuđena na smrt u istoriji SAD koja je preživela nakon što joj je tokom izvršenja smrtne kazne ubrizgana smrtonosna injekcija.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Pajk je osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva 19-godišnje drugarice sa programa Job Corps, Kolin Slemer, u januaru 1995. godine. Tada je imala 18 godina.

Prema navodima njenog advokata, tim za izvršenje kazne više od sat vremena pokušavao je da postavi intravensku liniju. Tokom pokušaja upotrebljeno je najmanje sedam igala.

Pajk je, prema Spivijevim rečima, čak pokušavala da im pomogne tako što im je govorila gde bi mogli da pronađu venu.

- Molim vas, pokušajte malo više na mom ramenu. Pokušajte ovde. Pokušajte ovde. Mislim da bi trebalo da bude u redu - navodno im je govorila.

Advokat je rekao da im je zahvaljivala kada bi pomislili da su uspeli da uspostave intravenski pristup. Uprkos tome, egzekucija nije uspela. Pajk je nakon primanja dve doze pentobarbitala hitno prebačena u bolnicu u kritičnom stanju.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Njeni advokati su kasnije saopštili da je došlo do ozbiljnih problema sa postavljanjem intravenske linije i da su joj ruke teško povređene. Jedna od najmanje sedam igala navodno je izvađena savijena pod uglom od 90 stepeni.

Pajk je u utorak neočekivano došla svesti, nakon što su lekari prethodno smatrali da je njeno stanje izuzetno teško. Njeni advokati navode da je sada svesna onoga što se dogodilo, ali da je i dalje zbunjena i da joj je potrebna intenzivna medicinska nega.

Sudija u Tenesiju je u međuvremenu naredila državnim vlastima da sačuvaju sve dokaze povezane sa neuspelom egzekucijom, uključujući špriceve, opremu korišćenu tokom postupka, ambalažu otrova, intravenske linije, kao i snimke, izveštaje i komunikaciju službenika.