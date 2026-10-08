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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u gradu Priluki, u Černihivskoj oblasti, završena operacija potrage i spasavanja posleruskog raketnog napada na petospratnicu, u kojem je poginulo 22 ljudi.

Među poginulima je petoro dece. Još 54 osobe su povređene, od kojih je sedmoro dece.

Prema rečima Zelenskog, u potrazi je učestvovalo više od 500 specijalista hitnih službi. Zaključno sa jučerašnjim danom, spašeno je 15 ljudi, uključujući petogodišnje dete.

"Zahvalan sam partnerima koji juče nisu ćutali o ovim ruskim zločinima. Ali je važno da verbalna podrška dobije konkretne oblike u novim odbrambenim paketima za ukrajinsku odbranu", napisao je Zelenski na društvenim mrežama i dodao da će se danas i sutra održati važni pregovori o jačanju Ukrajine.

Ruske trupe su 7. oktobra izvršile masovan napad na Ukrajinu sa 70 raketa i 130 dronova . U Prilucima, Černigovska oblast, krstareća raketa H-101 pogodila je petospratnicu, uništivši dva ulaza.

Poznato je da su među poginulima tri dečaka uzrasta od godinu dana.

Pored stambenih zgrada, udar je pogodio i jedno preduzeće, a još jedna ruska raketa je pala ispred Centra za dečje i omladinsko stvaralaštvo. Ukupno je u gradu oštećeno 15 stambenih zgrada i 16 privatnih kuća. U napadu je oštećen i gasovod srednjeg pritiska. Više od 18.000 stanovnika grada ostalo je bez gasa.

Od 7. do 9. oktobra proglašeni su dani žalosti u Prilucima.

Kurir.rs/Ukrinform

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