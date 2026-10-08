Slušaj vest

Novi ekskluzivni snimci koje je objavio CBS News pokazuju razmere iranskih napada na veliku američku bazu u Kuvajtu na početku rata - projektili i dronovi pogađali su položaje, dok su se američki vojnici skrivali u bunkerima

Novi video-snimci, koje je ekskluzivno objavio CBS News, otkrivaju razmere iranskih napada na veliku američku vojnu bazu Kamp Bering u Kuvajtu na početku rata sa Iranom. Na snimcima se vide trenuci udara i posledice napada, uključujući oštećene objekte i vojnu opremu.

Američke snage u bazi bile su izložene napadima balističkim projektilima i dronovima, a prema svedočenjima trojice američkih vojnika, u napadima su učestvovali i iranski lovci F-5.

Kamp Bering, poznat i kao CBKU, nalazi se oko 40 kilometara od granice sa Irakom i godinama je bio važna tačka za američke operacije na Bliskom istoku. Pre početka rata u njemu je bilo oko 7.000 vojnika, ali je većina povučena na druge lokacije zbog straha od iranskih napada.

Ipak, više od 100 američkih vojnika ostalo je u bazi. Tokom napada morali su da se sklanjaju u bunkere, dok su pojedini položaji ostali bez dovoljno municije kalibra .50, ali i druge napredne municije, uključujući rakete za sisteme Patriot.

- Teško su nas pogodili. Bilo je užasno. Bilo je mnogo hrabrih momaka koji su ostali da se bore tamo, a ljudi kod kuće ne znaju šta se dogodilo - rekao je jedan američki vojnik za CBS News, pod uslovom anonimnosti.

Jedan od svedoka opisao je i susret sa iranskim avionima: "Preleteli su toliko blizu da sam mogao da im vidim kacige. Napali su nas, a zatim odleteli."

Zbog sve većeg rizika, američka vojska je na kraju odlučila da napusti bazu. Vojnici su tokom noći utovarili opremu u vozila i povukli se duboko u kuvajtsku pustinju, gde su formirane privremene operativne baze.

U tim bazama dogodio se i incident koji nema veze sa neprijateljskom vatrom. Tokom peščane oluje grom je pogodio dvojicu američkih vojnika. Jedan je zadobio opekotine, dok je drugi pretrpeo rupturu bubne opne.

Američki generalni inspektor je u izveštaju o ratu naveo da su iranski napadi prouzrokovali gubitak opreme vredne do 3,7 milijardi dolara, uključujući gotovo 60 letelica.