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Predsednik SAD kaže da su razgovori sa Teheranom "produktivni" i da Vašington neće napasti Iran pre 3. novembra, nekoliko sati nakon izveštaja da je CENTCOM dobio naređenje da se pripremi za moguće velike operacije protiv Irana.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države neće napasti Iran pre međuizbora 3. novembra.

Njegova izjava usledila je samo nekoliko sati nakon izveštaja da je Pentagonpripremao opcije za nove napade na Islamsku Republiku pre nego što Amerikanci izađu na birališta.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

- Vodimo produktivne razgovore sa Islamskom Republikom Iran - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social. On je rekao da se Iran nalazi u "veoma lošem stanju", kako ekonomski tako i vojno, ali je naglasio da će američka blokada ostati na snazi.

Tramp tvrdi da je prethodne noći krozOrmuski moreuzprošlo 22 miliona barela nafte, pri čemu ništa nije ušlo u Iran niti izašlo iz njega.

- Nećemo napasti Iran pre međuizbora - napisao je Tramp i dodao: "Iran neće imati nuklearno oružje!"

Izjava je usledila nakon niza izveštaja američkih medija prema kojima se aktivno priprema mogućnost nove vojne akcije. NBC News je objavio da su Tramp i njegov tim za nacionalnu bezbednost razgovarali o velikim operacijama koje bi mogle da počnu narednih nedelja, dok je "Atlantik" objavio da je Pentagon dobio zadatak da razvije opcije koje bi mogle da budu sprovedene pre izbora 3. novembra.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

"Aksios" je objavio da je američka Centralna komanda (CENTCOM) nekoliko dana ranije dobila instrukcije da završi pripreme za mogući nastavak velikih borbenih operacija, iako datum nije određen i Tramp nije doneo konačnu odluku.

Prema Aksiosu, obnovljena kampanja mogla bi da obuhvati široke napade na iransku energetsku infrastrukturu, druge strateške objekte i nuklearne ciljeve.

"Atlantik" je, pozivajući se na zvaničnike administracije, naveo da je planiranje akcije pre izbora delom povezano sa Trampovom željom da pre glasanja pokaže napredak u sukobu. Ipak, zvaničnici su naglasili da ni obim, ni vreme, pa čak ni samo sprovođenje napada još nisu odlučeni.

1/4 Vidi galeriju Iranski predsednik Masud Pezeškijan pokazuje fotografije dece stradale u bombardovanju škole u Iranu u februaru 2026. na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Mogućnost vojne akcije pre izbora predstavlja promenu u odnosu na raniju poruku administracije. Državni sekretar Marko Rubio je u avgustu rekao saveznicima SAD da Vašington "za sada" ne planira povratak velikim borbenim operacijama, dok je jedan američki zvaničnik tada rekao da se očekuje da takva politika ostane na snazi do međuizbora.

Umesto toga, administracija se fokusirala na sankcije, pomorsku blokadu i povećanje protoka nafte koja ne potiče iz Irana kroz Ormuski moreuz.

Istovremeno, Vašington nastavlja da jača svoje vojno prisustvo u regionu. Prošle nedelje su nosač aviona USS Teodor Ruzvelt i dodatna jedinica marinaca upućeni ka Bliskom istoku, usred sukoba sa Iranom, krize u Ormuskom moreuzu i eskalacije borbi između Saudijske Arabije i Huta u Jemenu.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

Američki zvaničnici takođe su saopštili da je zastoj u diplomatskim pregovorima povećao zabrinutost da bi velike bitke mogle ponovo da počnu.

Najnovija Trampova izjava sada, čini se, otklanja jednu od najneposrednijih mogućnosti pomenutih u prethodnim izveštajima - napad SAD na Iran pre 3. novembra.