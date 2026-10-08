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Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Pripremamo naše odgovore na ovaj talas ruske eskalacije", naveo je Zelenski na Telegramu, nakon izveštaja načelnika Službe bezbednosti Ukrajine Oleksandra Poklada i zamenika šefa predsedničke kancelarije Pavla Palise, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da se putem svih dostupnih kanala razgovara sa partnerima koji mogu da obezbede dodatnu podršku Ukrajini, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane i municiju za avione F-16.

On je zahvalio svim zemljama koje su spremne da pruže pomoć Ukrajini.

Ukrajinski predsednik je dodao da vlasti nastavljaju da ispunjavaju zahteve komandanata borbenih korpusa i brigada, koje su izneli tokom njegovih susreta sa vojnicima na frontu.

Zelenski je ranije pozvao partnere da pojačaju sankcioni pritisak na Rusiju, posebno nakon poslednjih ruskih napada na Priluke i Kramatorsk, kao i da Ukrajini obezbede dodatna sredstva za protivvazdušnu odbranu, kao i finansijsku podršku.

Kurir.rs/Ukrinform

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