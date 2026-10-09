NA VRHU LISTE JE GLAVNI GRAD JEDNE AZIJSKE ZEMLJE

NA VRHU LISTE JE GLAVNI GRAD JEDNE AZIJSKE ZEMLJE

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Izveštaj "Skajskener travel trends 2027" analizirao je destinacije koje beleže najveći rast pretraga u odnosu na prethodnu godinu. To su mesta za kojima interesovanje turista naglo raste.

1. Biškek, Kirgistan

Najveći skok interesovanja zabeležio je Biškek, glavni grad Kirgistana. Pretrage su porasle čak 501 odsto, što se delimično pripisuje tome što se grad pojavio u ovogodišnjoj emisiji "Race Across the World".

Posetioce očekuju sovjetska arhitektura i zeleni parkovi, dok se u pozadini uzdiže planinski venac Tjen Šan. Do Biškeka je potrebno putovati sa presedanjem, a uobičajene rute vode preko Istanbula.

2. Hurgada, Egipat

Hurgadamožda nije nepoznata destinacija, jer je već veoma popularna za zimski i letnji odmor. Broj pretraga za ovo egipatsko letovalište porastao je 186 odsto. Hurgadu vole turisti koji žele da odmaraju na plaži, ali je posebno popularna i među roniocima.

Sedmodnevni aranžmani mogu da se pronađu već od 294 evra po osobi.

3. Malme, Švedska

Zaboravite Stokholm - Malme je nova hit destinacija u Švedskoj. Pretrage su porasle 103 odsto.

Grad predstavlja mirniju alternativu većim i prometnijim evropskim destinacijama. Jedan od njegovih simbola je čuveni neboder Turning Torso, a tu su i dvorci i popularna ulična scena sa falafelom.

4. Trapani, Italija

Trapani, primorski grad na zapadu Sicilije, beleži rast pretraga od 95 odsto. Glavna atrakcija je veliki grčki hram u Segesti, koji datira iz 430. godine pre nove ere. Trapani je takođe popularna polazna tačka za istraživanje Egadskih ostrva.

5. Samos, Grčka

Zaboravite Mikonos i Santorini - Grčka ima stotine drugih ostrva koja možete istražiti bez velikih gužvi.

Samosje zabeležio rast pretraga od 75 odsto. Ostrvo je zapravo bliže Turskoj nego ostatku Grčke, a turiste privlače antičke ruševine, prelepe plaže i odlična gastronomska ponuda.

6. Čungking, Kina

Ako ste ikada želeli da zakoračite u svet filma "Blejd Raner", onda je kineski Čungking pravo mesto za vas. Grad, koji beleži rast pretraga od 70 odsto, poznat je po ogromnim neboderima koji posebno spektakularno izgledaju noću, kada su osvetljeni.

Kina je u velikom turističkom usponu.

7. Da Nang, Vijetnam

Vijetnam se često navodi kao jedna od najpovoljnijih turističkih destinacija, a većina turista bira Hoi An ili Ho Ši Min.

Međutim, interesovanje za primorski grad Da Nang poraslo je 68 odsto, prema podacima "Skajskenera". Grad je nedavno proglašen i jednom od vodećih destinacija za 2027. godinu prema izboru Lonely Planeta.

Da Nang ima peščane plaže, ali je poznat i po dva neobična mosta - Zlatnom mostu, koji pridržavaju dve ogromne kamene šake, i Zmajskom mostu, u obliku zmaja.

8. Sal, Zelenortska Ostrva

Sal ostaje popularna destinacija za Britance koji tokom zime žele sunce. Broj pretraga porastao je 67 odsto. Toplo vreme tokom cele godine, nema vremenske razlike u odnosu na Veliku Britaniju i postoje direktni letovi, što ovo ostrvo čini privlačnim izborom za zimski odmor. Turističke agencije, među kojima je TUI, nude direktne letove i pristupačne aranžmane.

9. Kitila, Finska

Ako želite idealan božićni odmor, teško je naći bolje mesto od Laponije. Kitila je zabeležio rast pretraga od 65 odsto, a posetiocima nudi vožnju saonicama koje vuku haskiji, safari sa irvasima i posmatranje polarne svetlosti.

Moguće je otići i do Levija, poznatog po odličnim skijaškim stazama.

10. Gvatemala Siti, Gvatemala

Poslednja destinacija na listi je Gvatemala Siti, gde je broj pretraga porastao 63 odsto.

To je najveći glavni grad Centralne Amerike, sa bogatom ponudom kafe, istorijskim muzejima i impresivnim pejzažima. Grad okružuje više vulkana koji stvaraju spektakularnu pozadinu.

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