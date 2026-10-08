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Prvi ukrajinski piloti počeće u novembru u Francuskoj obuku za upravljanje borbenim avionima "rafal", dok bi prvi od 16 aviona koje Kijev planira da nabavi trebalo da budu operativni u Ukrajini tokom 2028. ili 2029. godine, izjavila je danas francuska ministarka odbrane Ketrin Votren.

Obraćajući se poslanicima u francuskoj Narodnoj skupštini, ona je rekla da će "prve obuke ukrajinskih pilota" za upravljanje francuskim borbenim avionima početi u novembru, prenosi BFMTV.

Govoreći o francuskoj vojnoj pomoći Ukrajini, Votren je rekla da je ona korisna, ali da mora biti održiva na duži rok.

"Onima koji smatraju da je ovaj napor prevelik podsećam koliko bi našu bezbednost koštala pobeda agresora", rekla je francuska ministarka.

Francuska i Ukrajina su u julu uspostavile mapu puta koja predviđa nabavku 16 borbenih aviona Rafale i pripadajućeg naoružanja za ukrajinske oružane snage.

Rafal B Foto: Benjamin_Barbe/Shutterstock

Francuski predsednik Emanuel Makron tada je rekao da bi prvi avioni mogli da počnu da lete u ukrajinskom vazdušnom prostoru 2028. ili 2029. godine.

Nekoliko meseci ranije, Makron i Zelenski potpisali su deklaraciju o nameri prema kojoj bi Ukrajina u narednih desetak godina mogla da nabavi ukupno 100 aviona Rafale sa naoružanjem.

Francuska već podržava ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo isporukom aviona Miraž 2000. Ukrajinske snage ih koriste prvenstveno za misije protivvazdušne odbrane i presretanje projektila koje ispaljuju ruske snage.

Prema pisanju francuskih medija, avioni Miraž 2000 poslednjih meseci koriste se i protiv ruskih bespilotnih letelica sa mlaznim pogonom, čija brzina i visina leta otežavaju njihovo presretanje.