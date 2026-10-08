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Oko 71.500 ljudi učestvovalo je danas u protestima i okupljanjima širom Francuske, uključujući 24.500 u Parizu, saopštilo je francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova, dodajući da je tokom demonstracija privedeno 504 ljudi, dok su 48 policajaca i žandarma povređena.

Ministarstvo je navelo da je oko 55.000 ljudi učestvovalo u akcijama ispred obrazovnih ustanova, pri čemu je samo deo njih kasnije učestvovao u protestnim marševima, prenosi BFMTV.

Kako je saopšteno, u prijavljenim i organizovanim protestnim marševima koje su podržali sindikati nije bilo većih incidenata.

Međutim, Ministarstvo je ukazalo na porast urbanog nasilja na marginama mirnih okupljanja srednjoškolaca.

Današnje demonstracije predstavljale su četvrti dan mobilizacije srednjoškolaca i studenata, koji zahtevaju veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove u školama.

U Parizu su se hiljade demonstranata okupile na Trgu Bastilje, gde je skup u početku protekao mirno. Policija je kasnije zatražila od okupljenih da se raziđu, nakon čega je došlo do tenzija i sukoba između dela demonstranata i policijskih snaga.

Na univerzitetu Asas u Parizu, poznatom po pravnom fakultetu i tradicionalno konzervativnijem studentskom profilu, danas je prvi put organizovana blokada, u kojoj je učestvovalo nekoliko stotina studenata sa tog i drugih fakulteta.

Poslanik stranke Nepokorena Francuska Luj Bojar rekao je za BFM TV da su studenti najpre organizovali miran protest, nakon čega je stigla policija.

"Seli su na zemlju, rekli 'ne pomeramo se' i pevali Marseljezu. Posle dugih razgovora policija nije intervenisala", rekao je Bojar.

Prema njegovim rečima, studenti su potom počeli da sklanjaju kante za smeće i pripremaju se da krenu ka Trgu Bastilje, gde je održan veći studentski protest.

1/16 Vidi galeriju Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

"To je lepa slika onoga što predstavlja studentska mobilizacija", rekao je Bojar.

Napetosti su zabeležene i u Strazburu, gde je policija upotrebila suzavac radi rasterivanja demonstranata.

Ministar obrazovanja Eduar Žefre sastao se sa predstavnicima srednjoškolskih organizacija kako bi razgovarali o njihovim zahtevima. On je najavio "hitni plan" za rešavanje problema sa zamenama za odsutne nastavnike, kao i promene u načinu predstavljanja srednjoškolaca u obrazovnim institucijama.

Žefre je rekao da bi učenici stručnih škola ubuduće trebalo da čine trećinu predstavnika srednjoškolaca u relevantnim telima.

Predstavnik Sindikalne unije srednjoškolaca Mari Mesnil ocenio je da je ministar ponudio "tek nekoliko mrvica", navodeći da studenti i učenici, između ostalog, traže ukidanje sistema Parcoursup za prijem na fakultete i hitan plan za obnovu školskih objekata.

1/16 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Jean-Francois Badias/AP

On je, međutim, pozdravio kao "prvu pobedu" odluku da se, prema njegovim rečima, ne sprovede planirano ukidanje 1.588 nastavničkih radnih mesta.

U međuvremenu, u Renu je otvorena istraga nakon objavljivanja snimaka na kojima se vidi policajac kako udara jednog mladića tokom ranijih protesta srednjoškolaca. Tužilaštvo je pokrenulo postupak kako bi se utvrdile okolnosti događaja.

U Belforu je, zbog napada na policajca tokom protesta, još troje maloletnika izvedeno pred sudiju radi odlučivanja o određivanju statusa osumnjičenih. Oni imaju između 16 i 17 godina, dok su dvojica drugih maloletnika u istom predmetu već ranije osumnjičena i procesuirana.

Lider stranke Nepokorena Francuska Žan-Lik Melanšon ocenio je današnje okupljanje u Parizu kao "snažnu demonstraciju mladosti" i najavio novu mobilizaciju za 13. oktobar.