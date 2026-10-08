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U ruskim napadima na Kijev tokom dana poginule su četiri osobe, dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je danas gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

"Tokom dana usled neprijateljskih napada na prestonicu, povređeno je 19 ljudi. Četiri osobe su poginule", naveo je Kličko na Telegramu.

Prema njegovim rečima, 13 povređenih osoba zadržano je na bolničkom lečenju u gradskim bolnicama, a dve se nalaze u teškom stanju.

Ranije je saopšteno da je od početka dana u ruskim napadima na Kijev povređeno 14 ljudi, dok su tri osobe poginule.

Ukrajinske vlasti su tokom dana prijavile više posledica ruskih napada na različite delove prestonice, uključujući udar dronom na jedan objekat u Solomjanskom okrugu, u kojem su poginule dve osobe, dok su još dve povređene.

Kurir.rs/Ukrinform

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