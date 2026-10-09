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Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 9. oktobra napad na rusku Tversku oblast, a meta je, prema izveštajima ruskih Telegram kanala, bila fabrika koja proizvodi komponente goriva za krstareće rakete H-55 i H-101.

Telegram kanal za praćenje događaja Exilenova+, pozivajući se na svedočenja stanovnika, objavio je da su se u blizini odbrambenog industrijskog postrojenja u mestu Redkinovideli bljeskove eksplozija i dim.

Za sada nije poznat obim štete izazvane napadom. Portal "Kijev independent" naveo je da nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaje, dok se ukrajinska vojska još nije oglasila povodom navodnog napada.

Fabrika od strateškog značaja

Eksperimentalna fabrika u Redkinu proizvodi komponente raketnog goriva "dec ilin-M", kao i aditive za dizel-gorivo i avionski kerozin.

Postrojenje je već bilo meta ukrajinskog napada u februaru 2026. godine. Tada je, prema navodima ukrajinskog Generalštaba, uništeno oko 6.000 FPV dronova i njihovih komponenti.

Fabrika se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i nekoliko drugih zemalja.

Rusija redovno koristi krstareće rakete H-55 i H-101 u napadima na ukrajinske gradove, uključujući i tokom nedavnih masovnih raketnih udara na Kijev.