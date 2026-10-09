STRAHOVIT UDAR UKRAJINACA! Pogođeno veoma važno rusko vojno postrojenje, odjekivale eksplozije, blještalo nebo, gusti dim se nadvio nad gradom! (VIDEO)
Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 9. oktobra napad na rusku Tversku oblast, a meta je, prema izveštajima ruskih Telegram kanala, bila fabrika koja proizvodi komponente goriva za krstareće rakete H-55 i H-101.
Telegram kanal za praćenje događaja Exilenova+, pozivajući se na svedočenja stanovnika, objavio je da su se u blizini odbrambenog industrijskog postrojenja u mestu Redkinovideli bljeskove eksplozija i dim.
Za sada nije poznat obim štete izazvane napadom. Portal "Kijev independent" naveo je da nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaje, dok se ukrajinska vojska još nije oglasila povodom navodnog napada.
Fabrika od strateškog značaja
Eksperimentalna fabrika u Redkinu proizvodi komponente raketnog goriva "dec ilin-M", kao i aditive za dizel-gorivo i avionski kerozin.
Postrojenje je već bilo meta ukrajinskog napada u februaru 2026. godine. Tada je, prema navodima ukrajinskog Generalštaba, uništeno oko 6.000 FPV dronova i njihovih komponenti.
Fabrika se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i nekoliko drugih zemalja.
Rusija redovno koristi krstareće rakete H-55 i H-101 u napadima na ukrajinske gradove, uključujući i tokom nedavnih masovnih raketnih udara na Kijev.
Iako za sada nije poznato koje je oružje upotrebljeno u najnovijem napadu, Ukrajina često koristi bespilotne letelice velikog dometa za gađanje objekata koji podržavaju rusku ratnu industriju.
(Kurir.rs/Kyiv Independent)