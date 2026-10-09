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Pripadnik američke Službe za imigraciju i carine (ICE) upucao je u četvrtak muškarca u Bronksu, jednoj od gradskih četvrti Njujorka.

Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD (DHS), pod čijom je nadležnošću ova agencija, potvrdilo je da je službenik ICE-a "upotrebio vatreno oružje" tokom "ciljane operacije sprovođenja zakona radi hapšenja stranog državljanina koji ilegalno boravi u zemlji i ima kriminalni dosije". U saopštenju je navedeno da je muškarac preživeo i da se nalazi u lokalnoj bolnici.

Gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani izjavio je da je reč o "nedopustivoj i izuzetno ozbiljnoj situaciji".

- Prvi izveštaji ukazuju na to da su agenti opkolili muškarca i petogodišnje dete u njegovom automobilu pre nego što su ispalili više hitaca. Verujemo da dete nije povređeno - rekao je Mamdani.

Kasno u četvrtak uveče, guvernerka Njujorka Keti Hočulsaopštila je da je razgovarala sa predsednikom Donaldom Trampom o pucnjavi i da je izrazila "ogorčenje u ime građana Njujorka".

- Takođe sam zatražila da se javnosti objavi svaki snimak pucnjave sa kamera koje agenti nose na uniformama, kako bismo utvrdili činjenice i došli do istine.

Tramp se do sada nije javno oglašavao povodom pucnjave.

Iz Ministarstva unutrašnje bezbednosti navedeno je da je muškarac, čije ime zvaničnici nisu objavili, poreklom iz Dominikanske Republike i da je "osuđivan za tešku krađu, kao i da ima više ranijih hapšenja zbog napada, pljačke, posedovanja droge i oružja“.

Prema saopštenju DHS-a, policija u Njujorku uhapsila ga je u decembru 2023. godine, ali je pušten "nekoliko dana kasnije".

Ministarstvo takođe tvrdi da je muškarac povezan sa grupom "Trinitarios", koju Ministarstvo pravde SAD opisuje kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju. Mamdani je, s druge strane, najavio da će zatražiti od Trampa da obustavi aktivnosti ICE-a u gradu.

- Neću stajati po strani dok agenti ICE-a terorišu naše zajednice - napisao je u četvrtak uveče na društvenoj mreži Iks.

Njujork, u kojem Demokratska stranka ima snažnu podršku, jedan je od nekoliko američkih gradova čija policija ne sme da pomaže saveznim službama u sprovođenju imigracionih propisa.

Grupa demonstranata okupila se u četvrtak uveče na mestu pucnjave, uzvikujući: "Hoćemo pravdu" i "ICE odmah sa naših ulica".