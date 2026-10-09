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Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su balističkom raketom pogodili aerodrom u saudijskoj prestonici Rijadu, teško oštetili avion i doveli do toga da pojedine avio-kompanije obustave letove ka gradu.

Ova grupa nije pružila nikakve dokaze za svoje tvrdnje, a Saudijska Arabija ih nije odmah komentarisala.

Međutim, tri osobe upoznate sa slučajem rekle su agenciji Rojters da je komercijalni avion saudijske avio-kompanije Saudija pretrpeo velika oštećenja nakon što ga je u četvrtak zahvatio požar dok je bio parkiran kod terminala. Prema njihovim rečima, oštećenja su izazvali geleri nastali prilikom presretanja projektila ili neki drugi projektil.

Smatra se da u trenutku incidenta u avionu nije bilo putnika, ali izvori nisu mogli da isključe mogućnost da je neko povređen.

Svedoci su čuli eksplozije širom Rijada, uključujući snažnu detonaciju na međunarodnom aerodromu "Kralj Halid". Jedan svedok rekao je agenciji Asošijeted pres da su na lice mesta upućene vatrogasne ekipe i vozila hitne pomoći. Na snimku koji je Rojters verifikovao vidi se gust crni dim i plamen koji se uzdižu iznad aerodroma.

Svedok, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da su odlazni letovi obustavljeni i da je putnicima naloženo da napuste aerodrom.

Lufthanza i Er Indija potvrdile su da obustavljaju letove ka Rijadu. Prema podacima kompanije "Cirium", koja se bavi analizom avio-saobraćaja, u četvrtak je otkazana gotovo polovina poletanja sa aerodroma. Za petak se očekuje još 31 otkazivanje letova na svim aerodromima u Saudijskoj Arabiji.

Ovi događaji usledili su nakon što su saudijske vlasti u sredu saopštile da su ove nedelje u napadima na aerodrome u Rijadu i Abhi, na jugozapadu zemlje, poginule tri osobe.

Huti pojačavaju napade na Saudijsku Arabiju

Huti su u četvrtak pojačali kampanju napada na Saudijsku Arabiju, pokušavajući da zatvore vazdušni prostor kraljevine. Istovremeno su upozorili zaposlene da se drže podalje od energetskih postrojenja, koja bi mogla da postanu mete napada.

Saudijski zvaničnici su odvojeno saopštili da su ostaci presretnute rakete pogodili vrtić i medicinski kompleks u Rijadu.

Huti tvrde da napadaju Saudijsku Arabiju zbog njene podrške vladinim snagama u Jemenu, gde su borbe u građanskom ratu ponovo intenzivirane.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Saudijska Arabija je saopštila da podržava ofanzivu međunarodno priznate jemenske vlade čiji je cilj da povrati teritorije koje kontrolišu Huti.

Huti su tokom proteklog meseca munjevito napredovali preko jemenske priobalne ravnice. U sredu su kako izgleda osvojili još teritorija na jugozapadu zemlje, dok su se približavali gradu Taizu.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

Nezavisni posmatrači upozorili su ranije ove nedelje da postoji opasnost da Huti zauzmu Taiz. Pojavili su se i pokazatelji da se snage povezane sa vladom koju podržava Saudijska Arabija povlače kako bi obezbedile veliki lučki grad Aden.