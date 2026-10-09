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Australijski surfer i profesionalni vatrogasac Mel Ismail ispričao je kako se borio za život kada ga je napala ajkula i otkinula mu desnu nogu ispod kolena. Tokom borbe pokušavao je da joj prstima dohvati oko, a činilo mu se da mu predator "namiguje".

Ismail je napad preživeo 14. septembra, dok je surfovao na plaži Glenfild, u blizini Džeraldtona, na zapadnoj obali Australije. O napadu je prvi put javno govorio u intervjuu za australijski javni servis ABC, emitovanom u četvrtak.

"Vidim veliko, crno oko"

Ismail je ispričao da se odmarao u vodi kada je ugledao jato od oko 20 delfina. Ubrzo ga je udarilo nešto veliko.

- U prvi mah sam pomislio da me je udario delfin - rekao je.

Međutim, kako je objasnio, odjednom ga je nešto zgrabilo i povuklo pod vodu, nakon čega je shvatio da je reč o ajkuli.

- Video sam njeno oko, veliko, crno oko, činilo mi se da mi namiguje. Pokušavao sam da joj zabijem prste u oko i gurao ga dok me je vukla - ispričao je Ismail.

Nije utvrđeno kojoj vrsti pripada ajkula koja ga je napala. Mnoge vrste, uključujući veliku belu ajkulu i mako ajkulu, nemaju kapke, ali tokom napada mogu da okrenu očne jabučice unazad, štiteći ih čvrstim slojem tkiva.

Spasao ga drugi surfer

Nakon što se ajkula udaljila, Ismail je, krvareći i iscrpljen, uspeo da uhvati talas koji ga je odneo oko 20 metara bliže obali.

Kada je počeo da gubi snagu, ugledao je surfera Šenana Dana kako se spušta niz peščane dine ka plaži. Dan mu je pritekao u pomoć i pomogao mu da se popne na njegovu dasku.

- Prvo što me je pitao bilo je: "Gde je ajkula?" Odgovorio sam mu: "Ne znam, imam trenutno previše problema" - prisetio se Ismail.

Po dolasku na obalu, jedan od prisutnih napravio je podvez od trake za nogu kako bi zaustavio krvarenje, dok je druga osoba pozvala hitnu pomoć. Dvojica tinejdžera pomogla su Ismailu da uđe u Danov terenac, kojim su se kretali duž plaže kako bi se susreli sa vozilom hitne pomoći. Ismail je rekao da su ga ljudi oko njega bodrili i pokušavali da ga održe prisebnim.

- Počeo sam da osećam da ću preživeti - rekao je.

Pet smrtonosnih napada u Australiji ove godine

Četiri dana nakon napada na Ismaila, ajkula je usmrtila 63-godišnjeg plivača Grega O'Nila kod plaže Sorento, u severnom predgrađu Perta, oko 400 kilometara južno od Džeraldtona.

U Australiji je ove godine zabeleženo pet smrtonosnih napada ajkula. Tri podvodna ribolovca stradala su u napadima tokom četiri nedelje u maju i junu, dok je u januaru u bolnici preminuo 12-godišnji dečak kojeg je napala bik-ajkula u sidnejskoj luci.

Prema Australijskoj bazi podataka o incidentima sa ajkulama, od 2000. godine u toj zemlji u proseku se beleže dva do tri smrtonosna napada godišnje.