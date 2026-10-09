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Najmanje pet osoba je poginulo, a 19 je povređeno kada je školski autobus sleteo niz strmu padinu u Nepalu, nakon što je vozač navodno izgubio kontrolu nad vozilom.

Među poginulima su četiri učenika - tri devojčice i jedan dečak - kao i roditelj koji se vozio autobusom. Vozilo je pripadalo školi Kalika Boarding i prevozilo je učenike kući nakon dodatne nastave.

1/6 Vidi galeriju Školski autobus se survao u provaliju duboku 200 metara u Nepalu Foto: Printscreen

Nesreća se dogodila u petak, u blizini mesta Madžatana, u okviru metropolitanskog područja Pokhare, severno od kasarne Bijajpur. Autobus se survao niz padinu duboku oko 200 metara.

Spasilačke ekipe brzo su stigle na mesto nesreće i krenule da izvlače povređene učenike iz olupine autobusa, a potom ih prevezle u obližnje bolnice.

Zamenik generalnog inspektora policije Dipendra Dži Si izjavio je da su povređeni prebačeni u Medicinski koledž Gandaki i Regionalnu bolnicu Vestern. Spasioci su nastavili da pretražuju padinu u potrazi za preživelima. Tokom akcije povređen je i jedan policajac, koji se okliznuo.

Nepal je ove godine pogodilo više teških autobuskih nesreća. U martu je najmanje sedam osoba poginulo, a devet povređeno kada je autobus koji je prevozio hodočasnike sleteo niz planinsku padinu.

U drugoj nesreći, britanski turista Dominik Stjuart poginuo je kada je autobus skrenuo sa puta i survao se sa visine od oko 49 metara na obalu reke. Još 25 putnika je povređeno.