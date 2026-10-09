ŠKOLSKI AUTOBUS SE SURVAO U AMBIS DUBOK 200 METARA! Ima mrtvih i povređenih, poginula deca i jedan roditelj, još jedna tragedija u Nepalu (FOTO/VIDEO)
- Među poginulima su četiri učenika i jedan roditelj
- Spasilačke ekipe su povređene prevezle u bolnice i nastavile potragu na terenu
Najmanje pet osoba je poginulo, a 19 je povređeno kada je školski autobus sleteo niz strmu padinu u Nepalu, nakon što je vozač navodno izgubio kontrolu nad vozilom.
Među poginulima su četiri učenika - tri devojčice i jedan dečak - kao i roditelj koji se vozio autobusom. Vozilo je pripadalo školi Kalika Boarding i prevozilo je učenike kući nakon dodatne nastave.
Nesreća se dogodila u petak, u blizini mesta Madžatana, u okviru metropolitanskog područja Pokhare, severno od kasarne Bijajpur. Autobus se survao niz padinu duboku oko 200 metara.
Spasilačke ekipe brzo su stigle na mesto nesreće i krenule da izvlače povređene učenike iz olupine autobusa, a potom ih prevezle u obližnje bolnice.
Zamenik generalnog inspektora policije Dipendra Dži Si izjavio je da su povređeni prebačeni u Medicinski koledž Gandaki i Regionalnu bolnicu Vestern. Spasioci su nastavili da pretražuju padinu u potrazi za preživelima. Tokom akcije povređen je i jedan policajac, koji se okliznuo.
Nepal je ove godine pogodilo više teških autobuskih nesreća. U martu je najmanje sedam osoba poginulo, a devet povređeno kada je autobus koji je prevozio hodočasnike sleteo niz planinsku padinu.
U drugoj nesreći, britanski turista Dominik Stjuart poginuo je kada je autobus skrenuo sa puta i survao se sa visine od oko 49 metara na obalu reke. Još 25 putnika je povređeno.
Autobus je putovao iz turističkog grada Pokhare ka prestonici Katmanduu, kada je posle ponoći sleteo sa auto-puta Prithvi i završio na stenovitoj obali reke Trišuli, oko 80 kilometara zapadno od prestonice.
(Kurir.rs/The Sun)