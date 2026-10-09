BAN KEUN U LAOSU NA SAMO 40 KM OD GRANICE SA TAJLANDOM, VELIKIM SAVEZNIKOM SAD U AZIJI

BAN KEUN U LAOSU NA SAMO 40 KM OD GRANICE SA TAJLANDOM, VELIKIM SAVEZNIKOM SAD U AZIJI

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Kineska vojska otvorila je novu isturenu bazu na lokaciji u severozapadnom Laosu koja je u vreme Vijetnamskog rata služila kao aerodrom ameriičkoj Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA).

CNN navodi da se u okviru baze, koja se nalazi na oko 64 kilometra severno od laoske prestonice Vijentijana i samo 40 kilometara od najbliže granice sa Tajlandom, nalaze Zajednički centar za podršku i obuku Kine i Laosa na aerodromu Ban Keun i Vazduhoplovna akademija kinesko-laoskog prijateljstva.

Prema saopštenju kineskog Ministarstva odbrane, baza je zavnično počela sa radom 29. septembra.

Fotografije koje je CNN dobio od firme za satelitske snimke i obaveštajne podatke "Vantor" pokazuju da su radovi na pisti, stazi za rulanje i platformi za smeštaj 22 aviona dugačkoj 2.000 metara završeni u bazi još u decembru prošle godine.

Laos Foto: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

- Objekti su osmišljeni da pomognu Laosu da ojača obuku i razvoj pilota vazduhoplovnih snaga i zajednički će ih održavati obe strane - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Kine.

Američka televizija navodi da se na satelitskim snimcima vidi osam aviona i da je moguće da su u pitanju laki borbeni avioni Hongdu JL-8 koji je koriste za obuku.

1/19 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Iz kineskog ministarstva je poručeno da objekti u bazi "nisu usmereni protiv bilo koje treće strane i pogoduju daljem jačanju praktične saradnje između dve vojske i održavanju regionalnog mira i stabilnosti".

CNN podseća da je do danas Kina zvanično imala samo jednu bazu u inostranstvu i to prekomorsku, koja se nalazi u Džibutiju na severoistoku Afrike i otvorena je 2017. godine.

Kina je takođe je finansirala veliko proširenje kambodžanske pomorske baze Ream u Tajlandskom zalivu, kojom upravlja zajedno sa kambodžanskom vojskom.

Novi mol u toj bazi, dovoljno veliki da primi nosače aviona Ratne mornarice Narodnooslobodilačke vojske Kine, izazvao je zabrinutost u vezi sa namerama Pekinga u regionu.

Ipak, kambodžanska vlada tvrdi da je Ream otvoren i za druge, uključujući i američku mornaricu, čiji se borbeni brod u januaru pojavio tamo.

Bazu Ban Keun u Laosu je nekada koristila kompanija "Er Amerika", kojom je upravljala CIA, a tokom Vijetnamskog rata služila je kao logističko i centar za podršku tajnim operacijama u regionu.

Analitičari smatraju da ulazak Kine na tu lokaciju – koji jeste simboličan – ne ukazuje na bilo kakvu veliku promenu u ravnoteži snaga između SAD i Kine.

Dru Tompson, viši saradnik na Školi za međunarodne studije S. Radžaratnam u Singapuru, kazao je juče za CNN da je teško da bi mogla da postoji bilo kakva pretnja američkim snagama u regionu iz te baze.

- Ova pista nije bodež uperen u srce bilo čega. Teško mi je da zamislim scenario u kojem bi (Kina) želela da izvodi poletanja aviona odatle - ocenio je Tompson.

On je napomenuo da se baza nalazi blizu Tajlanda, jednog od većih saveznika SAD koji nije član NATO.

Rejčel Vandenbrink, viši analitičar Australijskog instituta za stratešku politiku, kazala je za Rojters da je kineski izbor Ban Keuna za bazu "verovatno više vezan za to da se iskoristi prilika nego da se ispune konkretne operativne potrebe".

- Laos ima određenu geostratešku vrednost kao pristupačno uporište u kontinentalnoj jugoistočnoj Aziji, s obzirom na granicu koju deli sa Kinom i infrastrukturne veze, uključujući (njegovu) železnicu - rekla je Vandenbrink novinskoj agenciji.