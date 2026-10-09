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Poljska policija uhapsila je nekoliko mladih ljudi, uglavnom zbog pretnji povezanih sa napadima na škole, saopštile su vlasti u petak, dok nastoje da smire strahove podstaknute glasinama na internetu o takozvanom "Krvavom petku" nakon dva napada nožem u dva dana.

Društvene mreže u Poljskoj preplavljene su pričama o navodnom onlajn izazovu koji bi mogao stajati iza napada, ali policija je u petak saopštila da njena istraga nije pronašla dokaze za to.

Ovi incidenti su pokrenuli reakciju bezbednosnih snaga širom zemlje, pri čemu je policija raspoređena u 10.000 škola, dok vlada upozorava na širenje dezinformacija za koje se zvaničnici plaše da bi mogle inspirisati nove napade.

"Na internetu kruži mnogo emotivno nabijenih dezinformacija - spontanih reakcija nastalih iz razumljive strepnje - ali nema znakova da se odvija bilo kakav opštenacionalni ’izazov’", izjavio je ministar za digitalna pitanja Kšištof Gavkovski za privatnu televiziju TVN24.

"Ne možemo isključiti mogućnost da jedna, dve ili tri osobe komuniciraju u grupi i kuju plan, ili da bi se mogao pojaviti neko ko ih oponaša. Međutim, ne vidimo dokaze o pretnji koja potiče od grupe ljudi koji se koordiniraju da bi danas nekome naudili".

Policija prisutna u školama širom zemlje

Policija je saopštila da je privela 10 osoba, uglavnom zbog pretnji na internetu, a tokom jutra su najavljivana i nova hapšenja.

Među privedenima su 13-godišnjak iz Varšave koji je objavio fotografiju noža u grupnom ćaskanju odeljenja i pretio drugim učenicima, 14-godišnjak u Varšavi priveden u školskom dvorištu sa nožem i petardama, kao i dva 15-godišnjaka iz okruga Pruškov nedaleko od glavnog grada, koji su objavili video sa pretnjama ubistvom.

Bivši učenik (15) juče ubio radnicu škole, ranio još dvoje

U četvrtak jebivši učenik (15), noseći kameru montiranu na kacigi, ubio radnicu škole (37) i ranio još dvoje u poljskoj osnovnoj školi u mestu Leščidol-Novini, severoistočno od Varšave.

U sredu je 19-godišnjak ranio 10 osoba, uključujući i sebe, u drugoj školi u Ostrolenki, u severoistočnoj Poljskoj.

Nekoliko naloga na društvenim mrežama objavilo je slike TikTok naloga koji je navodno pripadao napadaču od četvrtka i sadržao fotografije snimljene pre napada. Rojters nije uspeo da pronađe taj nalog, koji je, kako se čini, uklonjen.

"Službenici Centralnog biroa za borbu protiv sajber-kriminala (CBZC) upoznati su sa sadržajem objavljenim na predmetnom TikTok nalogu", navodi se u imejlu koji je CBZC poslao Rojtersu, uz napomenu da sarađuju sa tom platformom.