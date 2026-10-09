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Nekoliko afričkih država zatražilo je od Ukrajine da im izruči građane koji su zarobljeni tokom borbi na strani Rusije, prenela je danas američka agencija Blumberg.

Te zemlje su navele da su neki od njih regrutovani uz lažna obećanja o zaposlenju pre nego što su poslati na front.

Kenija pregovara o povratku pet svojih državljana i zahteva da oni budu tretirani kao žrtve trgovine ljudima, a ne kao ratni zarobljenici.

Bocvana takođe traži povratak jednog svog državljanina.

Prema dokumentima u čiji je uvid imao Blumberg, Ukrajina drži najmanje 213 stranih boraca - ne računajući Ruse i Severnokorejce - među kojima je 37 Afrikanaca.

1/11 Vidi galeriju Rusija i Ukrajina razmenile 103 ratna zarobljenika, 19. avgust 2026. Foto: Printscreen/ukrinform.net

Kijev smatra da bi ti zarobljenici trebalo da budu uključeni u razmenu zarobljenika sa Moskvom.

Ministarstvo spoljnih poslova Kenije navelo je da je 84 njegovih sunarodnika poginulo ili nestalo u sukobu, dok je njih 34 hospitalizovano u Rusiji.

Prema podacima ukrajinskih vlasti, Rusija je regrutovala više od 28.000 stranaca iz 135 zemalja, pri čemu je više od 5.000 poginulo.