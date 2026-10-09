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Visoki zvaničnici Ukrajine i evropskih zemalja doputovali su u Majami na novu rundu mirovnih pregovora pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država, čiji je cilj pronalaženje načina za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Razgovori, zakazani za petak i subotu, 9. i 10. oktobar, odvijaju se u trenutku nove eskalacije sukoba, nakon ruskih napada na ukrajinske gradove u kojima je, prema navodima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, stradalo više desetina civila.

Američke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera očekuje sastanak sa ukrajinskom delegacijom, a razgovorima će se pridružiti i predstavnici evropskih saveznika iz NATO-a i Evropske unije.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Zelenski želi ograničeno primirje

Jedna od mogućnosti o kojoj će se razgovarati jeste ograničeno primirje koje bi obuhvatilo Crno more, važno za izvoz žitarica, kao i energetska postrojenja koja su poslednjih meseci česta meta ruskih napada. Ukrajina je, s druge strane, izvodila napade na ruske rafinerije nafte.

Zelenski je rekao da još nije spreman da proceni koje su opcije realno ostvarive, ali je istakao da se diplomatski kontakti sa američkom stranom intenziviraju.

Ukrajinsku delegaciju činiće Kiril Budanov, šef kabineta predsednika Ukrajine, Rustem Umerov, šef ukrajinske Spoljno-obaveštajne službe, David Arahamija, parlamentarni lider vladajuće stranke, i Sergij Kislica, zamenik šefa predsedničke kancelarije.

Budanov je pred put poručio da je za postizanje mira potreban ozbiljan zajednički rad, a ne samo velike izjave.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

U razgovore uključeni Francuska, Nemačka i Velika Britanija

Evropsku stranu predstavljaće savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Nemačke i Velike Britanije, dok će učestvovati i predstavnici Evropske komisije i NATO-a.

Evropske zemlje žele da budu uključene u pregovore jer smatraju da bi svaki budući bezbednosni sporazum direktno uticao na evropsku bezbednost. Posle obustavljanja američke pomoći, evropske zemlje postale su glavni izvor finansijske i vojne podrške Ukrajini.

Učesnici će razgovarati i o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i planu posleratne obnove zemlje. Rusija neće učestvovati na sastanku u Majamiju. Kremlj je ponovo odbacio mogućnost trilateralnog sastanka lidera Rusije, Ukrajine i SAD.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Zelenski kritikuje Vašington da ne vrši dovoljan pritisak na Moskvu

Pregovori se održavaju u trenutku kada ukrajinski predsednik kritikuje Vašington zbog, kako smatra, nedovoljnog pritiska na Rusiju. Zelenski je takođe izrazio nezadovoljstvo zbog nastojanja SAD da istovremeno razgovaraju sa Moskvom o budućim ekonomskim projektima.

Američki državni sekretar, Marko Rubio prethodno je ocenio da je rat dospeo u opasan zastoj, uz rizik od širenja sukoba van Ukrajine. Američki izaslanici Vitkof i Kušner tokom prethodnih poseta razgovarali su i sa ruskim i sa ukrajinskim zvaničnicima.