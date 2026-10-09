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Fenomen El Ninjo dostigao je najjači intenzitet od početka merenja 1949. godine i nastavlja da jača, upozorila je Japanska meteorološka agencija.

Očekuje se da će se nastaviti tokom zime na severnoj hemisferi, dok naučnici upozoravaju na moguće ekstremne vremenske prilike širom sveta.

Prema podacima japanske agencije, temperatura površine mora u delu Tihog okeana koji se prati radi procene El Ninja u septembru je bila čak četiri stepena Celzijusa iznad proseka. Time je premašen prethodni rekord od 3,6 stepeni, zabeležen u decembru 1997. godine.

Meteorolozi očekuju da će se ovaj fenomen dodatno pojačavati do zime na severnoj hemisferi, kada bi mogao da dostigne vrhunac. Svetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija takođe procenjuje da postoji gotovo 100 odsto verovatnoće da će El Ninjo potrajati do februara 2027. godine.

termometar Foto: Shutterstock

Šta je El Ninjo i zašto zabrinjava naučnike?

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji nastaje usled promena temperature površinskih voda u ekvatorijalnom delu Tihog okeana. On utiče na vremenske obrasce širom planete, povećava prosečne globalne temperature i menja raspored padavina.

El Ninjo Foto: Printscreen/Windy/Shutterstock

U pojedinim regionima može da izazove dugotrajne suše, dok u drugima povećava rizik od obilnih kiša i poplava. Ovaj fenomen se obično javlja u razmacima od dve do sedam godina.

Japanska meteorološka agencija navela je da su u septembru temperature bile iznad proseka na području od južnih Filipinado indonežanskog ostrva Java. Istovremeno, manje padavina od uobičajenih zabeleženo je u severnim delovima Južne Amerike, severnoj Australijii jugoistočnim delovima Azije.

Takav raspored temperaturnih i padavinskih odstupanja odgovara obrascima koji su zabeleženi tokom ranijih epizoda El Ninja.

požari Foto: Shutterstock

Naučnici upozoravaju na stotine hiljada dodatnih smrtnih slučajeva

Istraživači iz laboratorije za klimatske uticaje Univerziteta u Čikagu procenili su u izveštaju objavljenom prošlog meseca da bi vrućine povezane sa ovim fenomenom mogle da dovedu do čak 451.000 dodatnih smrtnih slučajeva širom sveta u periodu od juna 2026. do februara 2027. godine.

Prema njihovim modelima, broj dana sa ekstremno visokim temperaturama mogao bi da bude za 44 odsto veći nego tokom godina sa uobičajenim klimatskim uslovima. Reč je o projekcijama, a ne o potvrđenom broju budućih smrtnih slučajeva.

El Ninjo Foto: WMO

Upozorenja dolaze nakon što su avgust 2026. i jul 2023. izjednačeni kao najtopliji meseci zabeleženi na globalnom nivou. Prosečna temperatura vazduha pri površini Zemlje u avgustu iznosila je 16,96 stepeni Celzijusa, prema podacima evropske službe Kopernikus.