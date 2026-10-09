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Stanovnici su u četvrtak zakucavali daske na prozore i slagali džakove sa peskom, dok su se hiljade pripadnika Nacionalne garde raspoređivale uoči dolaska uragana Isajas, koji nosi snažne vetrove i preti da izazove razorne poplave na obali Meksičkog zaliva u SAD.

Isaijas je prvi uragan atlantske sezone i očekuje se da u petak pogodi severozapad Floride, južnu Alabamu i južni Misisipi. Obilne kiše i poplave mogu da zahvate i unutrašnjost zemlje, sve do Tenesija i Severne Karoline.

Prema Nacionalnom centru za uragane, oluja druge kategorije, sa maksimalnom brzinom vetra od 165 km/h, kretala se ka sever-severoistoku brzinom od 22 km/h.

Njen centar nalazio se oko 370 kilometara južno od ušća reke Misisipi. Najverovatnije je bilo da će pogoditi područje granice Alabame i Floride, uz opasnost od olujnog talasa u zalivu Pensakola, mada se nije isključivao udar zapadnije ili istočnije.

Upozorenje na uragan bilo je na snazi od Ošan Springsa u Misisipiju do granice okruga Bej i Galf na Floridi, dok je upozorenje na olujni talas obuhvatalo područje od ušća Misisipija do reke Suvoni.

Pripreme za oluju

Guvernerka Alabame Kej Ajvi naredila je evakuaciju osoba koje nisu meštani iz Galf Šorsa, Orandž Biča i sa ostrva Dofin Ajland.

Na putevima se stvaraju gužve, a plaže su zatvorene zbog opasnih uslova. Na Floridi su najmanje četiri školska okruga otkazala nastavu, dok su u pojedinim obalskim područjima naložene evakuacije.

Guverneri Floride i Alabame proglasili su vanredno stanje u desetinama okruga. Guverner Floride Ron Desantis najavio je mobilizaciju oko 5.000 pripadnika Nacionalne garde.

Na ostrvu Dofin Ajland vlasti su preporučile dobrovoljnu evakuaciju, posebno u zapadnom delu, koji je izložen olujnim talasima. Gradonačelnik Džef Kolijer upozorio je da je teško predvideti ponašanje oluje i da stanovnici moraju biti spremni na najgori scenario.

Meteorolozi su upozorili da bi olujni talas i visoka plima mogli podići nivo vode za 1,5 do 2 metra u delovima Alabame i Floride. Očekuje se i do 38 centimetara kiše, uz mogućnost pojave tornada tokom noći između petka i subote. Nacionalna meteorološka služba upozorila je na moguće dugotrajne nestanke struje.

Uragan se formirao kasno u sezoni

Isajas se razvio više od četiri meseca nakon početka atlantske sezone uragana, samo dan pre mogućeg izjednačavanja rekorda iz 1905. godine za najkasnije formirani prvi uragan sezone.

Snažan El Ninjo doprineo je neuobičajeno mirnoj sezoni na Atlantiku, dok je na Pacifiku zabeleženo više oluja. Uragan Sajmon, koji se formirao u blizini Meksika, prema prognozama bi mogao da ojača do četvrte kategorije.

Obala Meksičkog zaliva i ranije je bila teško pogođena uraganima. Kamil je 1969. godine odneo više od 250 života, Katrina je 2005. izazvala katastrofalne poplave u Nju Orleansu i usmrtila skoro 1.400 ljudi, dok je Majkl 2018. razorio domove i zgrade na Floridi.

Posledice po privredu

Uoči dolaska oluje, naftne i gasne kompanije obustavile su deo proizvodnje u Meksičkom zalivu. Do četvrtka je bilo zaustavljeno oko 63% proizvodnje nafte u regionu, a evakuisana je i trećina platformi sa posadom. Strahuje se da bi udar uragana u blizini rafinerija mogao dodatno da poremeti tržište energenata.