Slušaj vest

Kompanija BMW je odlučila da parlamentu nemačke pokrajine Saksonija-Anhalt ne produži lizing za službene automobile nakon što je za predsednika skupštine izabran političar ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD).

On je izabran zahvaljujući podršci populističke proruske partije Savez Sara Vagenkneht (BSW), ali je za njega na tajnom izjašnjavanju glasalo još četvoro poslanika za koje se sumnja da pripadaju Hrišćanskodemokratskoj uniji (CDU) nemačkog kancelara Fridriha Merca, što je izazvalo bes socijaldemokrata, njegovih koalicionih partnera u saveznoj vladi.

- BMW je uskratio mogućnost produženja lizinga za vozila koja se nalaze u voznom parku pokrajinskog parlamenta - potvrdili su iz te kompanije nakon medijskih napisa.

Koncern iz Minhena nije želeo da iznosi detalje, uz obrazloženje da se po pravilu javno ne izjašnjava o pojedinačnim poslovnim odnosima.

Predsedniku pokrajinskog parlamenta Saksonije-Anhalt pripada službeni automobil sa vozačem.

1/10 Vidi galeriju Tobijas Rauš iz Alternative za Nemačku (AfD) izabran za predsednika parlamenta Saksonije-Anhalt, prvi put od Drugog svetskog rata ultradesničar na čelu regionalne skupštine Foto: Sean Gallup / POOL/Getty Images Europe POOL, Jan Woitas/Pool DPA

Novoizabrani predsednik skupštine Rauš iz AfD je po funkciji od svog demohrišćanskog prethodnika preuzeo BMW serije 7.

Vozilo je bilo u uporabi oko devet meseci i u tom periodu prešlo nešto više od 50.000 kilometara.

BMW je sada povukao ponudu za novi leasing.

BMW serije 7 Foto: Shutterstock

Hrvatski sajt Indeks navodi da je Milan Nedeljković, izvršni direktor BMW, pre nekoliko dana izjavio za Frankfurter algemajne cajtung da su desničarski populizam i nacionalizam otrov za otvoreno privredno središte koje živi od svetske trgovine.

- Onaj ko zahteva zatvaranje i izolacionizam, ne deluje u interesu Nemačke kao privredne lokacije - kazao je Nedeljković.

Milan Nedeljković Foto: BMW

Ovaj nemački menadžer srpskog porekla, rođen 1969. u Kruševcu, nalazi se od maja ove godine na čelu uprave BMW.

Ulrih Zigmund, prvi čovek AfD u Saksoniji-Anhalt koji je vodio stranku do pobede na septembarskim izborima i nada se da će postati pokrajinski premijer, nakon izjave Nedeljkovića demonstrativno je najavio da će na izbor za predsednika vlade doći mopedom istočnonemačke marke Simson.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

- S obzirom na to da BMW baš nema puno veze sa demokratijom, ja ću se na izbor za premijera u decembru doći na motoru koji me verno služio i tokom predizborne kampanje - kazao je Zigmund.

1/9 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, kandidat Alternative za Nemačku za premijera pokrajine Saksonija-Anhalt Foto: MARVIN MOEBIUS / imago stock&people / Profimedia, Hendrik Schmidt, Pool/dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

On je tokom predizborne kampanje koristio mopede proizvede na teritoriji bivšeg DDR, iako su jevrejski potomci osnivača firme Simson zabranili AfD da koristi taj brend.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA