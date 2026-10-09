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Troje saudijskih državljana je poginulo, a nekoliko je povređeno u dva napada na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Rijadu, za koje su jemenski Huti preuzeli odgovornost.

Prvi napad u četvrtak bio je usmeren na objekte Međunarodnog aerodroma "Kralj Halid", dok je drugi pogodio parkirani avion nacionalne avio-kompanije Saudia, saopštili su zvaničnici.

Napadi su takođe izazvali "povrede kod određenog broja saudijskih državljana i stanovnika različitih nacionalnosti", navela je u petak Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije u saopštenju na mreži X.

Ovo predstavlja najsmrtonosniji napad u Saudijskoj Arabiji otkako su ta zemlja i njeni saveznici u susednom Jemenu prošlog vikenda pokrenuli veliku vojnu ofanzivu protiv pobunjenih Huta, koje podržava Iran.

Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo nije identifikovala odgovorne, ali su Huti tvrdili da su aerodrom gađali balističkom raketom.

Među poginulima i kapetan Hamud Ali Alkaltami

Među poginulima je i kapetan Hamud Ali Alkaltami, navela je grupa Saudia u saopštenju, što je prvi potvrđeni napad na ovu avio-kompaniju od početka nove ofanzive. U odvojenom saopštenju, grupa Saudia je navela da je jedan od njenih aviona oštećen dok se nalazio na zemlji, bez putnika u njemu.

Kompanija je saopštila da su povrede među saudijskim državljanima i osobama drugih nacionalnosti "varirale od lakših do teških".

Dodaje se da su se operacije na aerodromu vratile u normalu od 18 časova po lokalnom vremenu u četvrtak, nekoliko sati nakon napada.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

U međuvremenu, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja se bori protiv Huta saopštila je da je uništila tri lansirne rampe koje su pobunjenici koristili za ugrožavanje regionalne bezbednosti. Aerodrom u saudijskoj prestonici bio je na meti napada više puta poslednjih dana.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen napisala je u petak na mreži X da su "napadi na civilnu infrastrukturu neprihvatljivi", izrazivši saučešće porodicama žrtava i solidarnost sa Saudijskom Arabijom i drugim partnerima u Zalivu.