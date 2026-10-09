Slušaj vest

Plovilo je danas pogođeno nepoznatim projektilom oko 13 nautičkih milja zapadno od oblasti Al Džazira Al Hamra u emiratu Ras el Hajma u UAE, nakon čega je izbio požar koji je u međuvremenu ugašen, saopštila je britanska pomorska služba UKMTO, pozivajući se na više izvora.

Odgovornost za napad za sada niko nije preuzeo, a izvori iz sektora pomorske bezbednosti naveli su da se incident dogodio izvan područja Ormuskog moreuza, što ukazuje na moguće širenje rizika za brodove, prenosi ROjters.

Ranije ove nedelje tanker je pogođen i kod obale Katara, unutar Persijskog zaliva.

UKMTO je saopštio da za sada nisu poznati stanje članova posade, obim štete niti eventualne posledice po životnu sredinu, kao i da nadležni organi istražuju incident.

Iako UKMTO uobičajeno ne objavljuje imena plovila, dva izvora iz sektora pomorskog transporta i bezbednosti navela su da je pogođen tanker za prevoz sirove nafte "GEM No.2", koji plovi pod zastavom Paname.

Britanska kompanija za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard saopštila je da je brod pogođen oko 10 časova po srednjoevropskom vremenu po Griniču, približno 13 nautičkih milja zapadno od Al Džazire.

Brod poslao signal za pomoć zbog požara

Prema navodima kompanije, brod je poslao signal za pomoć zbog požara na plovilu, koji je kasnije ugašen.

Podaci sistema za praćenje brodova LSEG pokazali su da je tanker, potpuno natovaren naftom, poslednji put bio usidren uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tankeri su izloženi povećanom riziku od napada i zastrašivanja dok pokušavaju da prevezu ključne pošiljke kroz Ormuski moreuz, nakon što je Iran izdao nova upozorenja da će blokirati plovne rute koje nije odobrio, naveli su izvori Rojtersa ove nedelje, posle porasta broja incidenata.

Zajednički pomorski informativni centar, koji predvodi američka mornarica, saopštio je u četvrtak da su napadi poslednjih dana postali učestaliji i da zahtevaju pojačan oprez posade i dodatno praćenje situacije u pomorskoj industriji.