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Sva četiri moskovska aerodroma obustavila su avionski saobraćaj 9. oktobra usled prijavljenih aktivnosti dronova i uočavanja malih balona iznad Moskve i okolnog regiona.

Ukrinform je preneo da su aerodromi Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo i Žukovski uveli ograničenja letova dok je ruska protivvazdušna odbrana delovala oko glavnog grada. Stanovnici nekoliko moskovskih okruga prijavili su eksplozije i ono što su opisali kao dejstvo protivvazdušne odbrane.

Ruski kanali za praćenje izvestili su o dronovima i malim balonima iznad Moskovske oblasti. Informator je dodao da su neki baloni nosili zakačene objekte, dok ruske vlasti nisu javno iznele detalje o broju ili tipu presretnutih ciljeva u vazduhu.

Sto letova otkazano, više od 200 kasnilo

Poremećaj je uticao na stotine letova. Više od 200 letova je kasnilo, a oko 100 je otkazano, dok su neki dolazni avioni preusmereni na alternativne aerodrome, prema navodima Informatora.

Odvojeno od toga, vlasti u ruskoj Jaroslavskoj oblasti tvrdile su da su ruske snage oborile male izviđačke balone koji su navodno lansirani sa ukrajinske teritorije.

- Mali izviđački baloni lansirani sa teritorije Ukrajine oboreni su iznad oblasti - saopštila je regionalna vlada, prenosi Interfaks.

Vazdušni prostor Moskve našao se pod sve većim pritiskom poslednjih dana, nakon što je Rusija 6. oktobra tvrdila da je Ukrajina izvela najveći kombinovani udar u ratu, u kom je učestvovalo 1.750 dronova sa fiksnim krilima i 17 krstarećih raketa "Flamingo".