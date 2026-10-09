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Avioni ruske vlade bili su primorani da kruže iznad Moskve nakon što je napad ukrajinskih dronova u petak zatvorio aerodrome u glavnom gradu, piše britanski Telegraf.

Četiri letelice koje pripadaju predsedničkom Specijalnom letačkom odredu zatečene su u ovom poremećaju, prema podacima o praćenju letova.

Avioni su se vraćali iz Turkmenistana, gde je ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao samitu.

U medijima i na Telegram kanalima pojavili su se navodi da je Putin bio u jednom od tih aviona. Naglašavamo da je za sada ta informacija nepotvrđena.

Britanski Telegraf piše da su letelice u međuvremenu sletele.

Gradonačelnik Moskve: Oboreno 15 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je 15 ukrajinskih dronova oboreno nakon napada na grad.

Ruska agencija za vazduhoplovstvo uvela je ograničenja letova na sva četiri aerodroma oko 15:40 po lokalnom vremenu.

Stanovnici prijavili eksplozije

Stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije pre nego što su letovi obustavljeni na aerodromima Vnukovo, Šeremetjevo, Domodedovo i Žukovski.

Ograničenja su trajala otprilike šest do sedam sati. Video-snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju duge redove i putnike koji sede na podu u odlaznim terminalima aerodroma.

Mali "izviđački baloni" takođe su oboreni u Jaroslavskoj oblasti, severoistočno od Moskve, saopštile su lokalne vlasti. Napori na uništavanju balona su u toku, preneo je Moscow Times, pozivajući se na regionalno ministarstvo bezbednosti.

Putin boravio u Turkmenistanu na samitu Zajednice nezavisnih država

Putin je boravio u Avazi u Turkmenistanu na samitu Zajednice nezavisnih država (ZND), gde se sastao sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

Poremećaji na ruskim aerodromima učestali su tokom godine, kako je Ukrajina intenzivirala napade dronovima i prouzrokovala redovna kašnjenja i zatvaranja letova.

Prema procenama Rosavijacije, koja prati komercijalne letove zajedno sa čarter, lakom, teretnom i vojnom avijacijom, ukupan broj velikih kašnjenja porastao je za 20 odsto ove godine.