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Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata prvi put su zvanično potvrdile da je kopilot kompanije "Flajdubai", državljanin Omana, planirao da otme avion na letu iz Dubaija za Tel Aviv i zaleti se u putnički terminal aerodroma Ben Gurion.

Prema saopštenju državnog tužioca, napad je trebalo da bude samoubilački i inspirisan terorističkim napadima u SAD 11. septembra 2001. godine.

Plan je, prema preliminarnim rezultatima istrage, trebalo da bude sproveden 30. septembra.

Osumnjičeni je nameravao da preuzme kontrolu nad avionom i upotrebi ga za napad na glavni izraelski aerodrom, sa ciljem da izazove što veći broj žrtava.

Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Vlasti UAE saopštile su da je osumnjičeni priznao da je delovao samostalno, ali je državni tužilac naveo da se istraga nastavlja kako bi se utvrdilo da li je imao saučesnike, prenosi CNN.

Osumnjičeni, identifikovan kao Hamam al Hamami, prethodno je dva puta leteo na liniji za Tel Aviv kako bi proučio rutu i aerodrom, navodi se u saopštenju.

O slučaju su ranije izveštavali izraelski mediji, ali je saopštenje vlasti UAE prvo zvanično potvrđeno da je kopilot planirao da se avionom zaleti u terminal Ben Guriona, glavni aerodrom u Tel Avivu.

Kurir.rs/CNN

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