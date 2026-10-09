Slušaj vest

Ministarstvo finansija SAD, je po nalogu predsednika Donalda Trampa izdalo privremeno izuzeće od sankcija koje omogućava isporuke ruskog dizel-goriva svetskom tržištu.

Prethodno je američki lider saopštio da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svetsko tržište.

„Upravo sam obavio izuzetno uspešan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je postignut dogovor da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra, a zatim dodatnih milion tona“, naveo je Tramp.

On je dodao da će Rusija, uzimajući u obzir proizvodne kapacitete svojih rafinerija, u najkraćem roku isporučiti još tri miliona tona dizel-goriva.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaDELEGACIJE UKRAJINE I EU U MAJAMIJU KOD TRAMPOVOG ZETA I VITKOFA! Zelenski poslao jaku ekipu, želi "ograničeno primirje", ljut je na Amere, a zima dolazi!
x01 AP Jacquelyn Martin.jpg
Politika"JESTE LI ČULI ŠTA SU REKLI TRAMP, PUTIN, SI ĐINPING... PA JESTE LI OZBILJNI" Vučić odgovorio na pitanje o Marti Kos: Da to uradim, bio bih kandidat za Nobela
Aleksandar Vučić Vladimir Putin Si Đinping Donald Tramp
PlanetaPUTIN ODVEO RATNU POTROŠNJU DO REKORDA: Rusija će ove godine potrošiti čak 200 milijardi dolara, planovi sa Trampom pali u vodu
Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije.
PolitikaJugović i Čotrić: Poruke Trampa i Putina su uspeh Vučićeve diplomatije
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
PlanetaRASTE ZABRINUTOST U SVETU: Tramp najavio razgovor s Putinom o kugi u sibirskom institutu
Predsednik SAD-a Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin.