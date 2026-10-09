TRAMP OBJAVIO ISTORIJSKI SPORAZUM S PUTINOM: Amerika ukinula sankcije na isporuku ruskog dizel-goriva! Na svetsko tržište stiže pet miliona tona!
- Ministarstvo finansija SAD izdalo je privremeno izuzeće od sankcija, koje omogućava isporuke ruskog dizel-goriva svetskom tržištu.
- Tramp je naveo da je sa Putinom dogovorio hitne isporuke više od 300.000 tona dizela, uz dodatnih 500.000 tona u novembru i još milion tona kasnije.
Ministarstvo finansija SAD, je po nalogu predsednika Donalda Trampa izdalo privremeno izuzeće od sankcija koje omogućava isporuke ruskog dizel-goriva svetskom tržištu.
Prethodno je američki lider saopštio da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svetsko tržište.
„Upravo sam obavio izuzetno uspešan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je postignut dogovor da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra, a zatim dodatnih milion tona“, naveo je Tramp.
On je dodao da će Rusija, uzimajući u obzir proizvodne kapacitete svojih rafinerija, u najkraćem roku isporučiti još tri miliona tona dizel-goriva.
Kurir.rs/RIA Novosti