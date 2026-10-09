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Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da neće gledati prenos javnog pogubljenja Nidala Hasana, ukoliko do prenosa bude došlo.

"Ne znam šta će se zaista desiti. Ako na kraju bude prenosa, neću ga gledati", rekao je on tokom predizbornog mitinga u Ohaju, preneo je Rojters.

Pentagon planira da uživo prenosi pogubljenje Nidala Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u masovnoj pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hud 2009. godine, što bi bilo prvo pogubljenje streljačkim vodom u američkoj vojsci od Drugog svetskog rata, objavio je ranije CNN.

Džej Di Vens Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE

Američki ministar odbrane Pit Hegset najavio je u četvrtak da će javnosti biti omogućeno da prati pogubljenje, koje je predviđeno za 3. decembar u 13 časova po lokalnom vremenu, u istoj bazi u Teksasu u kojoj je Hasan počinio zločin.

Hegset je naveo da je on preporučio izvršenje kazne, a da ju je predsednik SAD Donald Tramp odobrio.

Zvaničnik Pentagona potvrdio je da će pogubljenje biti prenošeno uživo.

Hasan je u julu 2013. godine osuđen po 13 tačaka optužnice za ubistvo s predumišljajem i 32 tačke za pokušaj ubistva.

Tokom suđenja, rekao je da su mu meta bili vojnici koji su trebalo da budu raspoređeni u Avganistanu, tvrdeći da će učestvovati u "nezakonitom ratu".