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Tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, održanog 9. oktobra, značajna pažnja posvećena je izgledima za rešavanje ukrajinske krize.

Razgovarano je i o situaciji u vezi sa Iranom, kao i o različitim aspektima bilateralnih odnosa, saopštio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

"U razgovoru o stanju u svetskom energetskom sektoru, ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište. Uveren sam da će se to pozitivno odraziti na celokupnu globalnu ekonomiju.

Potvrđen je dogovor o nastavku neposrednih kontakata između predsednika dve zemlje, kao i o saradnji na nivou predsedničkih administracija, specijalnih službi i drugih državnih organa", navodi se u saopštenju. 

Ranije danas, Tramp i Putin postgli su dogovor o isporuci više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, za šta je Tramp ocenio da će dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Kurir.rs/RIA Novosti

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