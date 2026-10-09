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Pokloni ruskom predsedniku Vladimiru Putinu neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se "odužiti" daljim terorom i podlošću, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i američkog predsednika Donalda Trampa da Rusija isporuči više miliona tona dizel-gorivana američko i svetsko tržište.

"Rusi takvim terorom kompenzuju svoju nemogućnost da ostvare svoje ciljeve na frontu. Ove godine Rusija je najslabija na frontu nego u bilo kom drugom trenutku tokom rata. Zato se Putin oslanja na teror. Zato se oslanja na pokušaje zakulisnih dogovora o jednom ili drugom popuštanju pritiska na Rusiju kako bi kupio više vremena i mogućnosti za rat", ocenio je Zelenskim prenosi Ukrinform.

Prema njegoviim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen.

"Mir kroz slabost nikada ne dolazi. Danas su u Kijevu bili predstavnici Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, dvostranačka delegacija, i zahvalan sam im na poseti Ukrajini u tako teškom trenutku. Pitali su: Šta je potrebno da se okonča rat? Odgovor mora biti snažan.

Moraju postojati sankcije po Zakonu Lindsija Grejama, mora postojati podrška Ukrajini u zaštiti života i mora postojati pritisak na Rusiju zbog rata. A danas je bio razgovor između lidera Amerike i Rusije. Razgovor koji vodi ka nečemu drugom", naveo je Zelenski.

Foto: Jae C. Hong/AP

Kako je naveo, nakon evropske odluke o ukidanju sankcija ruskim oligarsima, ruski napadi i zlostavljanje ljudi su se samo povećali.

Ranije danas, Tramp i Putin postgli su dogovor o isporuci više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, za šta je Tramp ocenio da će dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, Rusija bi, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, u kratkom roku trebalo da isporuči dodatna tri miliona tona dizel-goriva.

"Između naše potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom i ove velike najave o ruskim energentima, cene dizela za Amerikance, ali i za ceo svet, brzo će i rekordno pasti", poručio je Tramp.

On je istakao da mu je jedan od glavnih prioriteta snižavanje cena za američke građane, posebno poljoprivrednike, stočare i kamiondžije.